Ed Sheeran: Αυτό είναι το καινούριο του τραγούδι για την ταινία «That Christmas»

Ο σκηνοθέτης του «Love Actually», Ρίτσαρντ Κέρτις, και ο τραγουδοποιός και μουσικός Εντ Σίραν γνωρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη κοπέλα του Σίραν ήταν η μπέιμπι σίτερ των παιδιών του Κέρτις.

Έκτοτε, έχουν συνεργαστεί σε πολλά πρότζεκτ, όπως το Comic Relief και την ταινία του 2017 «Yesterday» σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ στην οποία ο Σίραν πρωταγωνιστεί και ο Κέρτις συνυπογράφει το σενάριο.

Έτσι όταν ο σκηνοθέτης σχεδίαζε το πρώτο του έργο κινουμένων σχεδίων «That Christmas» έδειξε στον τραγουδιστή μερικά άρχικα storyboards και η συζήτηση κατέληξε στο αν θα ήταν μιούζικαλ.

«Με ρώτησε αν ήθελα να γράψω τη μουσική για αυτό και είπα: "Καλώς"», δήλωσε ο Σίραν από το σπίτι του στο Λονδίνο. «Υπήρχε μια σκηνή και έγραψα ένα ρεφρέν για αυτήν, αλλά δεν άκουσα τίποτα» εξήγησε στο Variety.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Κέρτις ζήτησε από τον Σίραν να ολοκληρώσει το τραγούδι «Under the Tree» και τον ενημέρωσε για την ιστορία.

Το «That Christmas» είναι διαθέσιμο τώρα στο Netflix, δεν είναι πλέον ένα μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων, αλλά μάλλον μια ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στην τριλογία παιδικών βιβλίων του Κέρτις. Διαδραματίζεται στη φανταστική βρετανική πόλη Wellington-on-Sea, και ακολουθεί μια σειρά από ιστορίες για την οικογένεια και τους φίλους, την αγάπη, τη μοναξιά και τον Άγιο Βασίλη που κάνει ένα μεγάλο λάθος.

Ενώ ο Σίραν έχει γράψει χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δεν είχε γράψει ποτέ ένα λυπηρό μέχρι εκείνη τη στιγμή. «Είναι το μόνο πράγμα που ήθελα να γράψω» ανέφερε ο τραγουδιστής. «Δεν είχα δει ποτέ την ανάγκη να γράψω ένα θλιβερό χριστουγεννιάτικο τραγούδι μέχρι που έγραψα αυτό… είναι η πραγματικότητα πολλών ανθρώπων τα Χριστούγεννα».

Ο τραγουδοποιός έβαλε τον εαυτό του στην κατάσταση να περιμένει τον μπαμπά του να γυρίσει σπίτι τα Χριστούγεννα - μάταια. Και ενώ η ίδια η ταινία είναι αισιόδοξη, η σκηνή στην οποία ακούγεται το τραγούδι είναι «σπαρακτική».

Αφού ο Σίραν παρέδωσε το τραγούδι, νόμιζε ότι είχε τελειώσει. «Το Netflix επεξεργάστηκε το τραγούδι στην ταινία. Τους είχα πει: "Κοιτάξτε, δεν κάνω τίποτα αυτή την περίοδο του χρόνου. Βασικά είμαι μόνο με την οικογένειά μου"» ανέφερε.

Ωστόσο, έθεσε έναν όρο. Αν ήθελαν ένα μουσικό βίντεο, θα το έκανε αν ο Κέρτις επρόκειτο να παρέμβει και να σκηνοθετήσει, παρ’ όλο που ο σκηνοθέτης δεν είχε δημιουργήσει ποτέ μουσικό βίντεο. «Ένιωσα ότι το να βάλει τη σφραγίδα του κάνοντας ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι θα ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα» είπε ο Εντ Σίραν.

