της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Γιάννης Κέλι Αλκέο, η Στεφανία Γκλάρα, ο Νίνος Νικολαΐδης και ο John Ρηγάκης ήταν οι τέσσερις φιναλίστ που με το πείσμα, τη δυναμική και την στρατηγική τους κατάφεραν να φτάσουν μία ανάσα από το έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχθηκε στον Άγιο Δομίνικο τους τέσσερις Survivors ενώ οι προσφάτως αποχωρήσαντες Survivors κλήθηκαν σε μια ψηφοφορία διαφορετική από τις άλλες. Μια ψηφοφορία με αρκετές εντάσεις και στη συνέχεια μια μονομαχία που ανέδειξε τον μεγάλο νικητή.

Ποιος κατάφερε να φορέσει το ιερό κολιέ και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ;

Γνωρίστε καλύτερο τον μεγάλο νικητή του Survivor

Ο Νίνο είναι ένας 26χρονος Βολιώτης που ζει στην Αθήνα. Ήταν τελειόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κωπηλασίας και αναμφισβήτητα ένα ταλέντο που ξεχώρισε νωρίς. Το ταξίδι του στην κωπηλασία ξεκίνησε το 2014. Ωστόσο, η ένταση της προπόνησης τον οδήγησε σε υπερκόπωση στις αρχές του 2019, αναγκάζοντάς τον να κάνει ένα διάλειμμα από την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Όπως είπε ο ίδιος πριν μπει στο Survivor, θα είναι μια "πρόκληση" που θέλει πολύ να ζήσει. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ήθελε να διαχειριστεί τις δύσκολες συνθήκες του παιχνιδιού και τις συμπεριφορές των άλλων παικτών, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Και όπως φαίνεται, τα κατάφερε!

Η δύσκολη περίοδος που βίωσε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

Ο Νίνο μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε πριν από χρόνια όταν ως μέλος της εθνικής ομάδας κωπηλασίας. Όπως αποκάλυψε, δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο Τόκιο το 2021, επειδή έπαθε υπερκόπωση και κατάθλιψη. «Είχα περάσει μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, που με έχει δυναμώσει πολύ και αν δεν το είχα περάσει, το παιχνίδι θα μου είχε φανεί πολύ πιο δύσκολο. Αρχές του 2019, ένα χρόνο πριν την Ολυμπιάδα στο Τόκιο παθαίνω υπερκόπωση και κατάθλιψη μαζί. Το πρώτο σύπτωμα της κατάθλιψης είναι η υπερκόπωση. Τότε διαγωνιζόμουνα στην ελαφριά κατηγορία και δεν έτρωγα τίποτα. Κλάταρε» το σώμα μου πριν την Ολυμπιάδα και γκρεμίστηκαν τα όνειρά μου...»

Αν και δέχθηκε αρκετές αιχμηρές δηλώσεις από τους συμπαίκτες του, ο ίδιος κατάφερε να είναι ο μεγάλος νικητής του Survivor.

Ο Γιάννης Κέλι και ο Νίνος Νικολαΐδης αναμετρήθηκαν στον στίβο μάχης σε μια δοκιμασία που ανέδειξε τον μεγάλο νικητή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.