Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2025, ο γνωστός τραγουδιστής, Χρήστος Μάστορας, ο οποίος κατηγορείται για δύο πλημμελήματα: της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της επικίνδυνης οδήγησης.

Πρόκειται για το περιστατικό της 3ης Φεβρουαρίου, όταν ο τραγουδιστής, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να ξεφύγει από τον έλεγχο της Τροχαίας, ενώ σε αλκοτέστ που του έγινε αργότερα, η μέτρηση έδειξε πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και έφυγε με το αυτοκίνητο επειδή δεν είχε καταλάβει ότι γινόταν αλκοτέστ στο σημείο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η Τροχαία έδωσε σήμα και ο τραγουδιστής υποχρεώθηκε να σταματήσει στο επόμενο μπλόκο, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε πιει τρία ποτήρια αλκοόλ και δηλώνει μετανιωμένος, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αστυνομικοί έκαναν καλά τη δουλειά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γνωστός τραγουδιστής σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δηλώσει μετανιωμένος μετά τη σύλληψή του, τονίζοντας ότι είναι «έτοιμος να διορθώσει τα λάθη του και να γίνει καλύτερος».

«Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ένα όμορφο ταξίδι σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της γεμάτο γέλιο όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω απ’ όλα άνθρωποι που νοιάζονται για την δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους.

Από την εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή ένιωσα παρακολουθώντας κι άλλες υποθέσεις ως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος, είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μηνύματα», είχε γράψει ο Χρήστος Μάστορας.

Αρχικά η δίκη είχε προσδιοριστεί στο Αυτόφωρο για τις 3 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια για τις 6 του ίδιου μήνα, όταν ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα να εξεταστεί από το δικαστήριο ο αστυνομικός που τον σταμάτησε στο πρώτο μπλόκο της Τροχαίας για έλεγχο αλκοτέστ και να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την πορεία του αυτοκινήτου του.

Όσον αφορά στις ποινές που αντιμετωπίζει ο γνωστός τραγουδιστής, προβλέπουν ελάχιστη ποινή φυλάκισης δύο μηνών, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

