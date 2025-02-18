Στανίση για τις νεότερες τραγουδίστριες: «Μια γυναίκα που έχει θηλυκότητα δεν χρειάζεται να ξεβρακώνεται»

Στο «Πάμε Δανάη» μίλησε η Κατερίνα Στανίση και για άλλη μια φορά είπε πράγματα που θα συζητηθούν.

«Το καμαρίνι κρύβει πολλά μυστικά, άγχη, στεναχώριες, χαρές. Αν είχε στόμα θα έλεγε πολλά!» είπε με νόημα.

Αναφερόμενη στις νέες τραγουδίστριες και την εμφάνισή τους είπε:

«Μια γυναίκα που έχει θηλυκότητα για μένα δεν χρειάζεται να ξεβρακώνεται. Όχι ότι εγώ δεν βάλει ρούχα με σκίσιμο αλλά όχι παρατραβηγμένα πράγματα, οπότε η θηλυκότητα φαίνεται δεν χρειάζονται όλα αυτά. Αν την έχεις. Αν δεν την έχεις, προσπαθείς αλλά δεν αρκεί. Αυτό το έχεις από μέσα σου».

«Το πιο μεγάλο ψέμα που έχουν πει για μένα είναι ότι έχω κάνει πλαστικές. Αν το έκανα, έπρεπε να το κάνω πολύ πιο νέα. Τώρα είναι αργά! Δεν μου αρέσει η αλλαγή που φαίνεται ψεύτικη, σαν να μην είμαι εγώ. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι».

«Εγώ πηγαίνω εκεί που με θέλουν και με αγαπούν. Από κει και πέρα αν κάποιοι αμφισβητούν αυτά που έχουν κάνει, που έχω τραγουδήσει με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που έχει η Ελλάδα... Με στεναχώρησε αυτό που έγινε» είπε αναφερόμενη προφανώς στην αποχώρηση του Ηλία Βρεττού από το σχήμα που τραγουδούσαν.

«Όταν ήμουν πιο μικρή δεν είχα βλέψεις για τη μαρκίζα και έκανα υπομονή, είχα φιλοδοξίες φυσικά. Με ισάξιους καλλιτέχνες δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Οι άλλοι που ήταν πιο νέοι, εκεί είχα πρόβλημα. Ήθελαν να με υποβαθμίσουν. Από αμφισβήτηση; Από ζήλια; Αλλά εγώ κάνω τον σταυρό μου».

