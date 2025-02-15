Για την πρόσφατη σύλληψή του μίλησε ο Χρήστος Μάστορας, το βράδυ της Παρασκευής, σε εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ. στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Ο τραγουδιστής διέκοψε για λίγο τη ροή του προγράμματός του για να πει ένα δημόσιο «ευχαριστώ» στην Ελληνική Αστυνομία.

«Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και ιδιαίτερα τον Γιώργο Καλλιακμάνη, που κατάλαβε τον χαρακτήρα μου και συγχώρεσε το λάθος μου, να πιάσω το τιμόνι όταν δεν έπρεπε. Κανείς δεν πρέπει να το πιάνει!», ανέφερε.

«Είστε απόψε εδώ και ειλικρινά το εκτιμώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος θα έλεγε “άκυρο”. Είστε εδώ να περάσετε καλά με τα τραγούδια μας, να σας προσφέρουμε αυτό που ξέρουμε καλά να κάνουμε, γιατί να οδηγάμε δεν ξέρουμε», πρόσθεσε ο Χρήστος Μάστορας.

«Είχα την τύχη μες στην ατυχία, αυτή τη βραδιά, να γνωρίσω όντως κάτι όμορφα παιδιά, κάτι καλά παιδιά, ανθρώπους με άλφα κεφαλαίο. Ανθρώπους που πάνω από τη στολή βάζουν την ψυχή. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας, απόψε, εδώ. […] Ελπίζω, παιδιά, μέσα από αυτή την περιπέτεια αντί για παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνω παράδειγμα προς μίμηση και υπόσχομαι ότι θα περάσετε καλά απόψε», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γνωστός τραγουδιστής σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δηλώσει μετανιωμένος μετά τη σύλληψή του, τονίζοντας ότι είναι «έτοιμος να διορθώσει τα λάθη του και να γίνει καλύτερος».

«Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ένα όμορφο ταξίδι σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της γεμάτο γέλιο όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω απ’ όλα άνθρωποι που νοιάζονται για την δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους.

Από την εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή ένιωσα παρακολουθώντας κι άλλες υποθέσεις ως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος, είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μηνύματα», είχε γράψει ο Χρήστος Μάστορας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.