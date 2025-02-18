Μια σοκαριστική στιγμή που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου εκτυλίχθηκε στα φετινά βρετανικά βραβεία BAFTA, τα οποία έλαβαν χώρα την Κυριακή το βράδυ στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sun, όταν ο κινηματογραφικός «Luke Skywalker» Μαρκ Χάμιλ ανέβηκε στη σκηνή να παρουσιάσει και να παραδώσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ξαφνικά το παντελόνι του έπεσε ως τα γόνατα, προκαλώντας σοκ στους λαμπερούς καλεσμένους της πρώτης σειράς, οι οποίοι σαφώς είδαν...περισσότερα από όσα περίμεναν.

Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονταν στις μπροστινές θέσεις, «ο Μαρκ ξεκίνησε να μιλά και κάποια στιγμή το μαύρο παντελόνι του κουστουμιού του έπεσε, λες και του ήταν μεγάλο». Όλη η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ που καθόταν στα πρώτα καθίσματα, μεταξύ των οποίων οι Timothée Chalamet, Ariana Grande και Adrien Brody, σίγουρα δεν έχασε το...θέαμα από εκεί που βρίσκονταν. Οι περισσότεροι καλεσμένοι έμοιαζαν τρομοκρατημένοι, αλλά δεν είπαν τίποτα. «Κοιτούσαν ο ένας στον άλλον με μάτια γουρλωμένα, σαν να απορούσαν μεταξύ τους «όντως συνέβη αυτό τώρα;»

Παρόλα αυτά, ο βετεράνος ηθοποιός διαχειρίστηκε την αμηχανία της στιγμής άκρως επαγγελματικά και δεν σταμάτησε την ομιλία του. Ξεκίνησε λέγοντας «αν βρίσκεστε στην αίθουσα τώρα, σημαίνει λατρεύετε τις ταινίες όπως εγώ, επομένως τι είναι αυτό που μας κάνει να αγαπάμε το σινεμά τόσο πολύ που μας μάζεψε εδώ να γιορτάσουμε;»

«Για μένα είναι οι ταινίες, οι οποίες δημιουργούν κόσμους τόσο δαιδαλώδεις και ιστορίες τόσο ισχυρές, που μας κάνουν να χανόμαστε εντελώς εξερευνώντας τις». Όμως, καθώς ολοκλήρωνε την πρότασή του, το πρόσωπό του αναστατώθηκε, λες και βρισκόταν σε συναγερμό, και έσκυψε ελαφρά να πιάσει το παντελόνι του για να το ανασηκώσει.

Αμέσως μετά, συνέχισε: «Δημιουργούν τεράστια κινηματογραφικά τοπία που ζωντανεύουν είτε γυρίζονται εδώ στο Λονδίνο, είτε όπου φαντάζεστε ότι μπορούν να σας πάνε». Ύστερα, προχώρησε στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για την Καλύτερη Ταινία προτού παραδώσει το βραβείο στο «Κονκλάβιο».

Πηγή: skai.gr

