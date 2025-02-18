Μελίνα Κόντη: Το... όχι στον Σάκη Ρουβά και οι αντιδράσεις του κόσμου στον δρόμο όταν τη βλέπουν

Η Μελίνα Κόντη ξεκίνησε να γίνεται γνωστή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό ως Δήμητρα στη Γη της ελιάς. Η νεαρή ηθοποιός αποφάσισε μετά από αρκετές σεζόν να αφήσει τον ρόλο, να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Κύπρο και τη φετινή σεζόν μετά από μια δραματική αλλαγή στα μαλλιά της πρωταγωνιστεί στη σειρά Παιχνίδια εκδίκησης ως το τρίτο πρόσωπο στη σχέση Κουρή - Λαμπροπούλου.

Διαβάστε ακόμα : Λιάγκας- Αντωνά: Ρομαντικό διήμερο στο Πήλιο. Ποιόν συνάντησαν;

Η αρχική της ενασχόληση με την τέχνη ξεκίνησε από τον χορό και μάλιστα υπήρξε χορεύτρια στα γκρουπ γνωστών καλλιτεχνών όπως ο Σάκης Ρουβάς, η Ελένη Φουρέιρα, η Έλενα Παπαρίζου.

Τώρα όμως έχει κάνει στροφή στην υποκριτική μετά και τις σπουδές της στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης.

Έτσι, όταν τη ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αν θα δεχόταν να ξαναχορέψει με τον Σάκη Ρουβά είπε... όχι. «Τον Σάκη τον λατρεύω αλλά νομίζω ότι δεν θα πήγαινα. Το έκανα, έχω χορτάσει. Το λέω με την απόλυτα καλή έννοια γιατί και με τον Σάκη και με την Ελένη έκανα τόσα πράγματα, συναυλίες, live, τηλεοπτικά και τα χάρηκα πολύ, νιώθω πλήρης» ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής ακούω μόνο καλά πράγματα, στον δρόμο μου λένε "θέλω να σε πιάσω από το μαλλί αλλά είσαι πολύ καλή". Μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει κάποιο κακό μήνυμα» είπε για τον ρόλο της στη σειρά του ΑΝΤ1 ως τρίτο πρόσωπο στη σχέση ενός ζευγαριού. «Πάσχει κι εκείνη από έρωτα αλλά της λείπει ένα κομμάτι που θα της έλεγε "δεν πάω εκεί"».

Η ίδια πάντως δήλωσε κάθετα αντίθετη στην απιστία. «Είμαι εντελώς κάθετη με την απιστία. Δεν θα έμπλεκα ποτέ με έναν άνθρωπο που υπάρχει η υπόνοια ότι είναι δεσμευμένος» είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.