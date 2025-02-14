Τραμπ: Η... ερωτική διαφήμιση του Ντόναλντ και της Ιβάνα το 1995 - Βίντεο

Αγάπη μόνο (για Pizza Hut). Η... ερωτική διαφήμιση του Ντόναλντ και της Ιβάνα Τραμπ γυρίστηκε το 1995, και παρότι είχαν χωρίσει ήδη από το 1992, υποδύθηκαν τέλεια το ερωτευμένο ανδρόγυνο.

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του κλήθηκαν από την Pizza Hut να διαφημίζουν το νέο τύπο πίτσας και κατά γενική ομολογία τα πήγαν περίφημα.

Ο Τραμπ επέστρεψε το 2000 σε μια νέα διαφήμιση για πίτσα Hut στην οποία συγκρίνει τον εαυτό του με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ναπολέοντα...

... Και μετά μεταγράφηκε στη Domino's Pizza.

Πηγή: skai.gr

