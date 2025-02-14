Κάθε μέρα cinema: Βehind the scenes σε ταινίες του ΣΚΑΪ

Κορυφαίες περιπέτειες και απολαυστικές κωμωδίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για την εβδομάδα 17-23/02. Κάθε βράδυ και μία εξαιρετική, ξένη κινηματογραφική επιλογή ενώ η Τρίτη και η Πέμπτη έχουν διπλή, back to back, προβολή.

Εμείς σας βάζουμε στα backstage μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών για να μάθετε όλα όσα δεν ξέρατε μέχρι σήμερα!

Η Μπλέικ Λάιβλι για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία «Αγριότητα» (17/02, 23.15) έκανε μαθήματα σκοποβολής. Ωστόσο, αποδείχθηκε πως διέθετε έμφυτο ταλέντο αφού στις πρώτες τρεις δοκιμαστικές βολές χτύπησε το κέντρο του στόχου!

Ο ρόλος του Θαδδαίου που υποδύεται ο Μόργκαν Φρίμαν στη «Συμμορία των μάγων» (18.02, 21:00) έχει αρκετά στοιχεία από τον διάσημο μάγο Τζέιμς Ράντι (07.08.28-20.10.2020) ο οποίος παρότι δεν αποκάλυπτε τα μυστικά στα κόλπα άλλων μάγων απολάμβανε ιδιαίτερα να εκθέτει απατεώνες μέντιουμ! Επίσης φορούσε συχνά ένα παρόμοιο καπέλο.

Στην «Εξουσία της νύχτας» (18/02, 23.15) ο Κιάνου Ριβς δεν δέχτηκε να ντουμπλαριστεί και έκανε μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές. Τα γυρίσματα, που ήταν πολύωρα, διήρκησαν μόλις 43 μέρες.

Το δαχτυλίδι που φορά ως μέλλουσα νύφη στην ταινία «Νύφες σε πόλεμο» (19/02, 23.00) η Κέιτ Χάντσον είναι ένα αληθινό διαμάντι πέντε καρατίων από πολύ γνωστό κατάστημα της Νέας Υόρκης το οποίο κοστίζει περισσότερα από 112.000 δολάρια!

Στην ταινία «Το Αφεντικό» (20/02, 21.00) συμμετέχουν και οι δύο κόρες της πρωταγωνίστριας Μελίσα Μακ Κάρθι.

Η ταινία «American Gangster» (20/02, 23.00) έχει βασιστεί σε αληθινά γεγονότα και ανθρώπους. Ο Ράσελ Κρόου προκειμένου να υποδυθεί καλύτερα το ρόλο του Ρίτσι Ρόμπερτς και τη μανιέρα της ομιλίας του, ζήτησε τις ηχογραφημένες συνομιλίες του.

Ο Κρίστιαν Μπέιλ παραλίγο να χάσει το ρόλο του Μωυσή στην ταινία «Η Έξοδος: Θεοί και Βασιλιάδες» (23/02, 21.00). Ο λόγος ήταν τα κιλά που είχε πάρει για την προηγούμενη ταινία στην οποία συμμετείχε τα οποία δεν είχε προλάβει να χάσει. Έχοντας καταφέρει να αποκτήσει τη σιλουέτα που έπρεπε να έχει ως Μωυσής για να προετοιμαστεί σωστά διάβασε τη Βίβλο, το Κοράνι καθώς επίσης και τα «Legends of the Jews» (Louis Ginzberg) και «Moses, A Life» (Jonathan Kirsch). Και μία επιπλέον πληροφορία: για την κινηματογράφηση της βασικής σκηνής μάχης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 18 κάμερες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.