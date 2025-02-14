Ζωντανή σύνδεση με τη Μυτιλήνη, όπου εδώ και χρόνια βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου, είχαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ και συζήτησαν με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σινάνη.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του LesvosNews μετέφερε την πληροφορία πως τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου, προστάτη των ερωτευμένων όλου του κόσμου, βρίσκονται από το 1908 – με κάποια διαλείμματα – στην εκκλησία των καθολικών της Μυτιλήνης.

Φέτος στις 18:00 το απόγευμα, ο επίσκοπός Λεόντιος θα πραγματοποιήσει λειτουργία στην καθολική εκκλησία. Ψάλλεται μάλιστα και ο ύμνος ο οποίος αναφέρεται ως «της Μυτιλήνης καύχημα».

Λίγο πριν ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του στους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, οι οποίοι παρουσιάζουν το «Ελλάδα ψηφίζει», τους πρότεινε δύο έξτρα ερωτήσεις για το διαδραστικό και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι-σόου, το οποίο προβάλλεται κάθε Σάββατο βράδυ ζωντανά.

