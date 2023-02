Χάρι και Μέγκαν «τα έβαλαν» με τη σειρά «South Park» - Θεωρούν ότι τους «χλευάζει»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σκέφτονται πολύ σοβαρά να κινηθούν νομικά εναντίον της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων, «South Park». Η διάσημη σατιρική σειρά, η οποία έχει «κερδίσει» εκατ. θαυμαστές παγκοσμίως, έκανε πρόσφατα αναφορά στο ζεύγος Σάσεξ, την οποία οι ίδιοι θεώρησαν προσβλητική.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά «χλεύασε» τις απαιτήσεις που έχει το ζευγάρι σχετικά με την ιδιωτικότητά του, αφού μετά τη «μεγάλη έξοδο» από το Παλάτι, ο Χάρι και η Μέγκαν φροντίζουν με κάθε τους κίνηση να στρέφουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.

Το επεισόδιο δείχνει τον «πρίγκιπα και την πριγκίπισσα του Καναδά», ένα νεαρό βασιλικό ζευγάρι, που ικετεύει το κοινό να μην ασχολείται με την ιδιωτική του ζωή, ενώ ταυτόχρονα τραβά την προσοχή πάνω του.

Οι Σάσεξ, ωστόσο, θεωρούν ότι αυτό δεν ισχύει και ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά των δημιουργών της σειράς. Οι ίδιοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, φαίνεται να μην χάνουν επεισόδιο της σειράς, με σκοπό να περάσουν στην… αντεπίθεση και να φτάσουν το θέμα στα άκρα. Η νομική τους ομάδα παρακολουθεί, επίσης, τα επεισόδια για να δει τι δεν πάει καλά και αν αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερο για τους ίδιους.

