Wiz Khalifa: Κάπνισε μαριχουάνα στη σκηνή και καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλάκιση

Δικαστήριο στη Ρουμανία καταδίκασε τον Wiz Khalifa σε εννέα μήνες φυλάκιση επειδή κάπνισε μαριχουάνα στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας. Ο Αμερικανός ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Thomaz Cameron Jibril, παραδέχτηκε ότι κάπνισε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Φεστιβάλ Beach, Please!, πέρυσι στο θέρετρο Κοστινέστι.

Εφετείο στην Κωνστάντζα, στη Ρουμανία ανέτρεψε την απόφαση επιβολής προστίμου 3.600 ρουμανικών λέι (829 δολαρίων) για κατοχή ναρκωτικών και αποφάσισε ότι ο ράπερ πρέπει να εκτίσει ποινή κράτησης.

Ωστόσο, καταδικάστηκε ερήμην. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο δέκα φορές υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης εθεάθη στη σκηνή να εμφανίζεται με τον ράπερ Gunna στην Καλιφόρνια και την Πέμπτη δημοσίευσε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το σπίτι του στην πλατφόρμα streaming Twitch και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC.

Wiz Khalifa sentenced to nine months jail in Romania for smoking cannabis on stage https://t.co/YmpbqhaO2D — BBC News (World) (@BBCWorld) December 18, 2025

Η αστυνομία κράτησε και ανέκρινε για λίγο τον ράπερ μετά τη συναυλία του, στις 13 Ιουλίου 2024 και οι εισαγγελείς αργότερα του απήγγειλαν κατηγορίες για κατοχή «επικίνδυνων ναρκωτικών» για προσωπική χρήση. Οι Ρουμάνοι ανακριτές δήλωσαν ότι είχε στην κατοχή του περισσότερα από 18 γραμμάρια κάνναβης και κατανάλωσε επιπλέον ποσότητα στη σκηνή.

Σε γραπτή απόφαση, οι δικαστές του Εφετείου της Κωνστάντζα δήλωσαν ότι ανέτρεψαν την αρχική απόφαση επιβολής προστίμου, επειδή ο καλλιτέχνης είχε στείλει «μήνυμα ότι είναι κανονικότητα η παράνομη συμπεριφορά» και έτσι ενθάρρυνε τη «χρήση ναρκωτικών μεταξύ των νέων».

Πηγή: skai.gr

