Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κλείνει την εβδομάδα στον Βόλο και το Πήλιο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Με την κάμερα της εκπομπής κάνουμε ένα οδοιπορικό στη Μηλίνα, στο Νότιο Πήλιο, δύο χρόνια μετά το πέρασμα του «Ντάνιελ». Βλέπουμε πως στη θέση κάποιων σπιτιών έχουν απομείνει μόνο τοίχοι ή κάγκελα. Όσα διασώθηκαν, ξαναστήθηκαν χάρη στην αλληλεγγύη ντόπιων και πολλών ξένων που ζουν μόνιμα στην περιοχή. Το μπαζωμένο ρέμα, μετά τη νεροποντή, άνοιξε και ήρθαν στην επιφάνεια τα ανθρώπινα λάθη.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μια από τις μεγαλύτερες φοιτητικές ομάδες ρομποτικής στην Ελλάδα, η Hermes Team, δουλεύει σε κάτι που θα φαινόταν αδύνατο στο παρελθόν. Δημιουργεί έναν ρομποτικό εξωσκελετό που θα δώσει κίνηση σε παράλυτους. Ήδη η πρώτη δοκιμή έγινε σε φοιτητή της Θεσσαλονίκης που είχε υποστεί κάκωση νωτιαίου μυελού. Όταν σηκώθηκε όρθιος, η χαρά του ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση για τις ατελείωτες ώρες εργασίας της ομάδας που μέχρι σήμερα συνεχίζονται για να τελειοποιηθεί το επίτευγμά τους. Η τελική δοκιμή αναμένεται να γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο και αν όλα πάνε καλά, το Πανεπιστήμιο θα δώσει το πράσινο φως για την προώθησή του στο ευρύ κοινό.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί του Πηλίου που καλλιεργούν κάστανα καθώς βλέπουν τις σοδειές τους να καταστρέφονται για ακόμη μία φορά. Φέτος, η ασθένεια μελάνωση σε συνδυασμό με τις καταστροφές από τον Daniel κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τη σοδειά, με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν πληγεί οικονομικά σε σημείο να μην μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην.

