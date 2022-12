Wednesday: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής σειρά του Netflix όλων των εποχών

Η σειρά «Wednesday», σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Tim Burton, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Νοεμβρίου, έχει γίνει η δεύτερη πιο δημοφιλής σειρά στην ιστορία της πλατφόρμας streaming, ξεπερνώντας το «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» και «αναμετριέται» μόνο με τη σειρά «Stranger Things».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Nielsen, η σειρά «Wednesday» παρακολουθήθηκε για 6 δισεκατομμύρια λεπτά μεταξύ 21 και 27 Νοεμβρίου!

‘Wednesday’ landed at the top of Nielsen’s U.S. streaming charts in its first week on Netflix with a massive 5.9B minutes viewed https://t.co/75htIdQQPm