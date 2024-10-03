Βασίλης Καρράς: Η μεγάλη του επιθυμία γίνεται πράξη

Μια τεράστια κίνηση ανθρωπιάς, την οποία ο ίδιος ήθελε να γίνει, συντονίζουν εδώ και λίγο καιρό η σύζυγος και η κόρη του Βασίλη Καρρά, μαζί με τη δισκογραφική του εταιρεία Minos-Emi.

Ο μεγάλος ερμηνευτής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Δεκέμβριο, ονειρευόταν και επιθυμούσε να γίνει μια μεγάλη συναυλία, με όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους συνεργάστηκε, να συμμετέχουν σε αυτήν και όλα τα έσοδα να διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία στήριζε ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια αθόρυβα.

