Pink Floyd: Πούλησαν τον μουσικό τους κατάλογο 400 εκατ. δολάρια

Οι Pink Floyd πούλησαν τον κατάλογό τους στη Sony Music έναντι 400 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από πολλά χρόνια διαμάχης των μελών της μπάντας και διαπραγματεύσεις που δεν κατέληξαν σε συμφωνίες, αναφέρουν οι Financial Times.

Η συμφωνία της βρετανικής μπάντας αφορά τον κατάλογο των ηχογραφημένων τραγουδιών, αλλά όχι τα δικαιώματα σύνθεσης μουσικής. Ωστόσο, το συγκρότημα έχει υπογράψει συμφωνία για το όνομα κα την απεικόνισή του δίνοντας στη δισκογραφική δικαιώματα για εμπορικά προϊόντα και πιθανά spinoff ταινιών και τηλεόρασης.

Λίγες εβδομάδες πριν ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ παραδέχτηκε στο Rolling Stone ότι θα ήταν «όνειρο» να πουλήσει τον κατάλογο των Pink Floyd και να βγει από το «τέλμα» προφανώς αναφερόμενος στη μακροχρόνια αμφιλεγόμενη σχέση του με τον πρώην μέλος του συγκροτήματος Ρότζερ Γουότερς. Τον περασμένο μήνα, αναφέρθηκε ότι οι Pink Floyd ήταν σε «προχωρημένες συζητήσεις» με τη Sony για μια συμφωνία 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ρότζερ Γουότερς αποχώρησε από το συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και προσπάθησε να σταματήσει τα άλλη μέλη του να χρησιμοποιούν το όνομα Pink Floyd με συνέπεια να υπάρχουν πολλές εντάσεις στις σχέσεις των μελτών του μέχρι σήμερα. Πρόκειται για «μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων χρόνων», αναφέρει το Variety.

Ο μουσικός κατάλογος των Pink Floyd είναι ένας από τους πιο πολύτιμους και περιζήτητους στη σύγχρονη μουσική με άλμπουμ όπως τα "Dark Side of the Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Animals", "Meddle", "Piper at the Gates" και άλλα.

Οι Pink Floyd προσπάθησαν για πρώτη φορά να πουλήσουν τον κατάλογό τους το 2022, αλλά οι συζητήσεις τέθηκαν σε αναμονή εν μέσω των διαφωνιών εντός της μπάντας και των εμπρηστικών σχολίων του Γουότερς για την Ουκρανία και το Ισραήλ. Τότε, η Sony ήταν μεταξύ των επίδοξων αγοραστών μαζί με τη Warner Music, την BMG και την Hipgnosis.

Το 2022, οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν την πρώτη τους νέα μουσική μετά από τρεις δεκαετίες για να συγκεντρώσουν χρήματα για τον λαό της Ουκρανίας. Το "Hey Hey Rise Up" είναι το τραγούδι στο οποίο συνεργάστηκαν τα μέλη των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμορ και Νικ Μέισον με τον Ουκρανό τραγουδιστή Andriy Khlyvnyuk του συγκροτήματος BoomBox.

Οι Pink Floyd δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και βοήθησαν να διαμορφωθεί η ψυχεδελική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

