The Who: Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τιμούν το συγκρότημα με συλλογή γραμματοσήμων

Μια μοναδική σειρά γραμματοσήμων θα κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου, με αφορμή την 60ή επέτειο του βρετανικού ροκ συγκροτήματος «The Who». Η Royal Mail αποκάλυψε δώδεκα γραμματόσημα στα οποία απεικονίζονται τα πιο δημοφιλή εξώφυλλα των άλμπουμ τους και στιγμιότυπα από τις ζωντανές τους εμφανίσεις, σύμφωνα με το BBC.

Ένα γκρουπ που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1964 από σπουδαίους μουσικούς, τον τραγουδιστή Roger Daltrey, τον κιθαρίστα Pete Townshend, τον ντράμερ Keith Moon που έφυγε από τη ζωή το 1978 σε ηλικία 32 ετών και τον μπασίστα John Entwistle που επίσης πέθανε το 2002 σε ηλικία 57 ετών.

Με την κυκλοφορία αυτής της συλλογής οι «The Who» γίνονται το έβδομο συγκρότημα που τιμάται από τα Βρετανικά ταχυδρομεία ανάμεσα στους «The Beatles», «Pink Floyd», «The Rolling Stones», «Iron Maiden», «Queen» και «Spice Girls».

Τα εξώφυλλα των άλμπουμ που περιλαμβάνονται στη συλλογή γραμματοσήμων είναι το «My Generation» το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1965, το «Tommy» το 1969, το «Who's Next» το 1971, το «Quadrophenia» το 1973, το «Who Are You» (1978), το «Face Dances» (1981), το «Endless Wire» το 2006 και το «Who» το 2019. «Η τέχνη στα εξώφυλλα των άλμπουμ ήταν σχεδόν εξίσου σημαντική με την μουσική για την επιτυχία του δίσκου. Είναι υπέροχο να μας τα θυμίζουν» δήλωσε ο Daltrey.

Επίσης, η συλλογή περιλαμβάνει δύο στιγμιότυπα του γκρουπ, καθώς και δύο εικόνες από τις ζωντανές εμφανίσεις του στο Marquee Club στο Λονδίνο το 1967 και στο King's Hall του Belle Vue στο Μάντσεστερ, το 1973.

«Με τον πραγματικά πρωτότυπο ήχο τους και την αβίαστη ικανότητά τους να αναμειγνύουν μουσικά στυλ, οι «The Who» είναι οι βασιλιάδες της ροκ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκολντ, διευθυντής των Βασιλικών Ταχυδρομείων (Royal Mail). «Αυτά τα γραμματόσημα γιορτάζουν ένα από τα πολυαγαπημένα και καταξιωμένα μουσικά συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν πετύχει παγκόσμια επιτυχία για έξι δεκαετίες» συμπλήρωσε.

