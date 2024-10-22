Βάσια Τριφύλλη: «Έχω υπάρξει το τρίτο πρόσωπο σε σχέση χωρίς να το ξέρω»

Ένα ιδιότυπο does and does not με πράγματα που έχει κάνει στη πορεία της ζωή και την καριέρας της απάντησε η Βάσια Τριφύλλη για την εκπομπή «Πάμε Δανάη».

Και ανάμεσα στις απαντήσεις στην ενότητα της εκπομπής «Ερωτήσεις Φωτιά» υπήρξαν και πολλές αποκαλύψεις, όπως το ότι έχεi υπάρχει το τρίτο πρόσωπο σε σχέση και είχε σχέση με δημοφιλή άντρα που δεν μαθεύτηκε ποτέ.

Διαβάστε ακόμ α: Μαρία Σολωμού: Το Age Shaming και η περίοδος που ο γιος της πήγε να ζήσει με τον πατέρα του

«Δεν έχει τύχει ποτέ να πάω να πληρώσω και να έχω ξεχάσει το πορτοφόλι μου. Έχω παρακολουθήσει σύντροφό μου στην οδό Μιχαλακοπούλου με το αμάξι μου. Δεν έχω κρυφακούσει συζήτηση σε χώρο εργασίας μου. Έχω υπάρξει το τρίτο πρόσωπο σε σχέση χωρίς να το ξέρω. Έχω προσποιηθεί ότι ξέρω κάποιον που συνάντησα στο δρόμο από ευγένεια.

Δεν έχω εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία μου σε δημόσια υπηρεσία. Δεν έχω πει ποτέ ψέματα σε άντρα για την ηλικία μου γιατί κανένας δεν τόλμησε να με ρωτήσει. Θα τον χώριζα. Έχω κάνει σχέση με κάποιον δημοφιλή άντρα αλλά δεν μαθεύτηκε ποτέ. Έχει τύχει να κάνω το τραπέζι σε κάποιον με φαγητό που έχω παραγγείλει απ’ έξω. Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ συμπρωταγωνιστή μου. Δεν έχω κάνει γυμνισμό.

Δεν έχω επιστρέψει ποτέ σε κατάστημα φορεμένο ρούχο. Έχω πάρει τηλέφωνο στη δουλεία και έχω προσποιηθεί ότι πονάω για να μην πάω. Έχω πάει να μου πουν και τον καφέ και τα χαρτιά. Δεν χρειάστηκε ποτέ να αρνηθώ ότι είμαι η Βάσια Τριφύλλη για να αποφύγω θαυμαστή. Δεν έχω μεταμφιεστεί ποτέ σε έξοδό μου για να μην με αναγνωρίσουν» Ήταν οι πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.