Η εμφάνιση του Χοακίν Φίνιξ και της Ρούνεϊ Μάρα στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2024 ήταν γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα. Η Μάρα με την εντυπωσιακή διάφανη vintage δημιουργία Givenchy FW96 Couture έκλεψε τις εντυπώσεις αποπνέοντας μία αίσθηση κομψότητας και ρομαντισμού.

Την ώρα που πόζαρε στο φακό ο Φίνιξ έσκυψε για να φτιάξει την ουρά του φορέματος της.

Joaquin Phoenix and Rooney Mara pose for photos at the #AcademyMuseumGala. ✨ pic.twitter.com/A8alFZ0AMV — Variety (@Variety) October 20, 2024

Το Variety κατέγραψε αυτή την όμορφη στιγμή καθώς ο διάσημος ηθοποιός ντυμένος με ένα μαύρο σμόκιν γονάτισε και έφτιαξε καλύτερα το φόρεμα της συζύγου του, για να φανεί ακόμα πιο λαμπερή.

Η Μάρα, ενώ συνέχιζε να ποζάρει, έδειχνε αμήχανη με την γλυκιά κίνηση του συζύγου της. Αφού αντάλλαξαν χαμόγελα, το ζευγάρι, που σπάνια εμφανίζεται μαζί δημοσίως, πόζαρε ξεχωριστά στο κόκκινο χαλί.

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Her» το 2013. Ωστόσο, δεν ξεκίνησαν να βγαίνουν μέχρι που ξανασυναντήθηκαν στα γυρίσματα του «Mary Magdalene» λίγα χρόνια αργότερα σύμφωνα με το People. Έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση το 2017, στο Φεστιβάλ των Καννών. Φέτος, έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, έχοντας αποκτήσει το 2020 τον Ρίβερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

