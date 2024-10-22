Ένα ξεχωριστό αγώνα για ένα ξεχωριστό έπαθλο έδωσαν οι Survivors στο τελευταίο επεισόδιο. Οι παίκτες έπρεπε να αντέξουν περισσότερο από τον αντίπαλό τους με αυξανόμενο το βάρος στην πλάτη τους. Ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη για όσο μπορούσε.

Αρχικά η Ekaterina επέλεξε συνειδητά τη Χριστιάνα, την πιο δυνατή από τις αντιπάλους της, και χωρίς πολλά πολλά αποφάσισε να αφήσει γρήγορα το βάρος για να μην παιδεύεται αδίκως.

Σε εντελώς διαφορετικό στιλ η μάχη ανάμεσα σε Γιάννη Κέλι και Γιάννη Ρηγάκη. Οι δύο σωματώδεις άνδρες πάλεψαν για αρκετή ώρα, ενώ το βάρος είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 κιλά. Εκείνος που τελικά υπέκυψε πρώτος ήταν ο παίκτης των Πρασίνων.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε στην αναμέτρηση της Ελένης με την Μαρία. Αν και η Ελένη φαινόταν φαβορί πριν από την έναρξη του αγώνα, ένα λάθος που έκανε στην τοποθέτηση της μπάρας την έκανε να αναγκαστεί να τα παρατήσει νωρίς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.