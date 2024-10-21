Διαμαντής Καραναστάσης: «Η μετάβαση από το θέατρο στην πολιτική ήταν ανυπόφορη»

Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση για τον Διαμαντή Καραναστάση. Ηθοποιός και βουλευτής πια από τις τελευταίες εκλογές με το κόμμα Πλεύση Ελευθερία, στο οποίο είναι Πρόεδρος η γυναίκα της ζωής του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ στην τηλεόραση για προσωπικές συνεντεύξεις πια.

Μίλησε όμως μετά από πολύ καιρό στην εκπομπή Buongiorno, και απάντησε τόσο στην κριτική του Λάκη Λαζόπουλου, όσο και στις ερωτήσεις που δέχτηκε για την προσωπική του ζωή.

«Η μετάβαση από το θέατρο στην πολιτική ήταν ανυπόφορη, μου στερήθηκε το δημιουργικό κομμάτι και αυτό ήταν κάτι ευνουχιστικό. Από την αρχή έβαλα στόχο την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Βλέπω σε πολλές επιτροπές μέσω Webex «μαύρα εικονίδια», παίρνουν τον καφέ και τα λεφτά από την αποζημίωση της παρουσίας και εμείς καθόμαστε 3-4 άνθρωποι» είπε αρχικά ο Διαμαντής Καραναστάσης και συνέχισε:

«Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν πουλάμε παραμύθια. Η Ζωή πηγαίνει τα βράδια και κοιμάται σε σπίτια άλλων, για να μην τους τα πάρουν για πλειστηριασμό. Μου λένε άνθρωποι: είσαι ο Μουρίνιο. Και τους λέω: ναι αλλά έχω τη… Μέσι»

Διαβάστε ακόμα : Μαρινέλλα: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση για το αν θα χρειαστεί να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

Ενώ μιλάει με μεγάλη τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του:

«Η Ζωή έχει απεριόριστη αγάπη, είναι ένα σκανδαλιάρικο κοριτσάκι, ένας άνθρωπος μοναδικός και ιδιοφυής. Είναι λίγο δύσκολο να βλέπεις να ασχολούνται συνεχώς με την προσωπική σου ζωή. Με την προηγούμενη γυναίκα μου ήμασταν μαζί 16 χρόνια με δύο παιδιά και δεν ήξεραν καν ότι είμαστε παντρεμένοι»

Τέλος όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την κριτική που δέχτηκε η σύντροφός του από τον Λάκη Λαζόπουλο είπε:

«Δεν ξέρω τι να σου πω για τον Λαζόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος μιας άλλης εποχής, που έχει μείνει σε εκείνη την εποχή. Θα βάλω κι εγώ μια τελεία στον κύριο Λαζόπουλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.