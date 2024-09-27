Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Είμαι μόνη μου και είμαι πολύ καλά»

Η τελευταία γνωστή σχέση της Βάλιας Χατζηθεοδώρου ήταν ο Ευρωβουλευτής και πρώην μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς.

Οι δυο τους, αν και δεν μίλησαν ανοιτχά για τη σχέση τους ήταν μαζί και οι πρώτες φήμες χωρισμού ακούστηκαν πρώτη φορά λίγο πριν τις Ευρωεκλογές όπου εκείνος ήταν υποψήφιος. Όμως η παρουσία της στα γενέθλιά του με την τούρτα στα χέρια έδειξε πως αν πέρασαν τελικά κρίση μάλλον την ξεπέρασαν.

Μπα, τελικά φαίνεται πως ο χωρισμός είναι οριστικός, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τη δήλωση της Βάλιας Χατζηγεωργίου σε συνέντευξη που έδωσε στην Ευάννα Ζουμπούρογλου και την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, Buongiorno. «Είμαι μόνη μου και είμαι πολύ καλά» είπε.

Η γλυκιά συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου μίλησε ακόμα και για την πρόταση για την εκπομπή και τα υποτιμητικά σχόλια που δέχεται:

«Θυμάμαι τον εαυτό μου, πριν ακόμη μου γίνει πρόταση, να βλέπω φανατικά την Σίσσυ και τα παιδιά και μάλιστα είχα πει πως θέλω να είμαι σε αυτή την παρέα. Ήμουν πολύ χαρούμενη όταν έγινε το «πρώτο τηλέφωνο». Δεν έβλεπα τον εαυτό μου στην τηλεόραση και ακόμα δεν μπορώ, νιώθω άβολα» είπε η Βάλια Χατζηθεοδώρου και συνέχισε:

«Στα σχόλια πάντα θα υπάρχει κάτι που θα αφορά στην εξωτερική μου εμφάνιση, έχουν γράψει «άλλη μια ξανθιά γλάστρα», «τι την έχετε εκεί». Είναι όμορφο να μου λένε ότι είμαι όμορφη αλλά δεν με γεμίζει και την ψυχή μου ως κομπλιμέντο»..

Ενώ περιέγραψε και την πιο δύσκολη περίοδο που πέρασε η ίδια σε σχέση με τη δημοσιότητητα:

«Κάποια στιγμή, όταν χώρισα από την μεγάλη σχέση μου που ήταν και γνωστή, ήρθα σε δύσκολη θέση. Αναφέρομαι στην σχέση με τον Πέτρο Πυλαρινό. Είχαν πει για 3ο πρόσωπο και δεν ίσχυε και είχα ζοριστεί πολύ. Ένιωσα ότι μου γυρνάει μπούμερανγκ η όποια δημοσιότητα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.