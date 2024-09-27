Λογαριασμός
Survivor - Σοκάρει ο Νίνο: «Πριν τους Ολυμπιακούς του Τόκιο έπαθα υπερκόπωση και κατάθλιψη»

Ο παίκτης περιέγραψε πως οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν η ευκαιρία του να πετύχει κάτι μεγάλο και να αποκατασταθεί με μια θέση στο Δημόσιο

Survivor Νίνο

Μια πολύ δύσκολη συνθήκη στη ζωή του περιέγραψε ο Νίνο Νικολαΐδης. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία αποκάλυψε ότι λίγο πριν από τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, πέρασε μια δύσκολη περίοδο με υπερκόπωση και κατάθλιψη.

Ο παίκτης περιέγραψε πως οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν η ευκαιρία του να πετύχει κάτι μεγάλο και να αποκατασταθεί με μια θέση στο Δημόσιο. Όμως όλα χάθηκαν και έπρεπε να ξεκινήσει από το μηδέν. 

