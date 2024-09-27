Η Χριστίνα Παππά είναι η πιο τρελαμένη γιαγιά του κόσμου και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία

Όταν η Χριστίνα Παππά δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις που τη χάνεις που τη βρίσκεις στο σπίτι του γιου της, Δημήτρη πάει για να παίξει με την εγγονή της που λατρεύει.

Η ηθοποιός έχει τεράστια αδυναμία στην πιτσιρίκα, αλλά και στο ζευγάρι, δηλαδή τον γιο της και τη νύφη της, Άννα Μπεζάν και διεκδικεί με αξιώσεις όχι μόνο τον τίτλο της καλύτερης γιαγιάς αλλά και της καλύτερης πεθεράς. Λιώνει και για τους τρεις τους. Αλλά στην κυριολεξία πέφτει στα πατώματα για τη μικρή που έχει και το όνομά της. Και χθες που είχε τα γενέθλιά της η μεγάλη Χριστίνα τα έδωσε όλα και στο πάρτι και στο ποστ που έκανε για να ευχηθεί στην εγγονή της και τα παιδιά της:

«#happybirthday !! Aγγελε μου , ζωή μου , ψυχή μου Χριστινα Νεκταρια μου να έχεις πάντα Υγεία και Ευλογία στην ζωή σου . Βασίλισσα μου @pappasd @mpezan Σας ευχαριστώ για το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου Σας αγαπώ άπειρα , να την χαιρόμαστε ! Η Παναγία πάντα μαζί σας ! Ζω και αναπνέω μόνο για εσάς ! Υγεία Τύχη και Ευλογία»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.