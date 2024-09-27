Λογαριασμός
Θοδωρής Κατσαφάδος: «Αντιμετώπισα μια ανέντιμη, υπερφίαλη, αλαζονική και αχάριστη συμπεριφορά»

Στις αρχές της άνοιξης βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα με την ξαφνική απομάκρυνσή του από παράσταση

Η δική του απομάκρυνση μαζί με αυτή του Νίκου Πολυδερόπουλου τότε και κάποιες δηλώσεις που έγιναν εκείνη την εποχή στις τηλεοπτικές εκπομπές συζητήθηκαν όσο τίποτα άλλο με επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία και τον σκηνοθέτη της παράστασης και δύο μέτωπα ανάμεσα στους ηθοποιούς.

Και μπορεί να πέρασε καιρός και όλα να ανήκουν πια στο παρελθόν, αλλά ο Θοδωρής Κατσαφάδος μπορεί να μη θέλει να ασχοληθεί πια με το θέμα αλλά δεν ξεχνά.

