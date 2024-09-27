Θοδωρής Κατσαφάδος: «Αντιμετώπισα μια ανέντιμη, υπερφίαλη, αλαζονική και αχάριστη συμπεριφορά»

Η δική του απομάκρυνση μαζί με αυτή του Νίκου Πολυδερόπουλου τότε και κάποιες δηλώσεις που έγιναν εκείνη την εποχή στις τηλεοπτικές εκπομπές συζητήθηκαν όσο τίποτα άλλο με επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία και τον σκηνοθέτη της παράστασης και δύο μέτωπα ανάμεσα στους ηθοποιούς.

Και μπορεί να πέρασε καιρός και όλα να ανήκουν πια στο παρελθόν, αλλά ο Θοδωρής Κατσαφάδος μπορεί να μη θέλει να ασχοληθεί πια με το θέμα αλλά δεν ξεχνά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.