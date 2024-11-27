U2: Ηχογραφούν νέα μουσική και συνεργάζονται με τον Μπράιαν Ίνο

Οι U2 επιστρέφουν στο στούντιο με τον ντράμερ Λάρι Μούλεν Τζ. αποκάλυψε ο κιθαρίστας The Edge. Συζητώντας με τον Τζο Γουίλεϊ του BBC για τον εορτασμό της 20ης επετείου του άλμπουμ «How To Dismantle An Atomic Bomb» του συγκροτήματος, ο The Edge αποκάλυψε νέες πληροφορίες σχετικά με τη μουσική που ετοιμάζεται.

Σύμφωνα με τον κιθαρίστα, ο επί πολλά χρόνια ντράμερ Λάρι Μούλεν Τζ., ο οποίος αναγκάστηκε να μείνει εκτός των ιστορικών εμφανίσεων του συγκροτήματος στο Las Vegas Sphere λόγω τραυματισμού και ανάρρωσης από χειρουργική επέμβαση, είναι τώρα «καλά» και «εργάζεται χαλαρά, αλλά είναι στα ντραμς» στο στούντιο.

.@U2 are recording new music with Larry Mullen, while The Edge, Bono and @brianeno also make “sci-fi Irish folk music”



The Edge said of Larry's condition: "He’s good, he’s taking it easy but he’s back in the saddle on the drums" https://t.co/bW9PEIHAcg — NME (@NME) November 26, 2024

Ο The Edge αποκάλυψε ότι οι U2 ηχογραφούν τώρα νέα μουσική με τον Μούλεν Τζ. «Είμαστε σε αυτή τη σπουδαία φάση, στην οποία δεν χρειάζεται να το πολυσκεφτόμαστε, απλώς κάνουμε μουσική και αγαπάμε αυτή τη διαδικασία. Και μετά θα καταλάβουμε πως ταιριάζει το υλικό, ώστε να υπάρχουν μερικά διαφορετικά πρότζεκτ».

«Σίγουρα οι U2 θα είναι με τον Λάρι Μούλεν Τζ. που είναι υπέροχος, τον έχουμε στο στούντιο… είναι καλός, προχωράει χαλαρά, αλλά είναι πίσω στα ντραμς και κάνει ηχογραφήσεις μαζί μας και έτσι θα κάνουμε περισσότερα πριν από το τέλος του έτους» τόνισε.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρότζεκτ που ετοιμάζουν οι U2. Οι Edge και Bono συνεργάζονται με τον Μπράιαν Ίνο για «κάποιο τρελό είδος ιρλανδικής folk μουσικής επιστημονικής φαντασίας». Για το αν αυτό το υλικό θα είναι μέρος του επόμενου άλμπουμ των U2, ο Edge είπε: «Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, θα το δούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

