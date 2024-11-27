Μία μέρα χωρίς δοκιμασία είναι αυτή που ξεκινά στο My Style Rocks και ενώ το κλίμα στα παρασκήνια δείχνει να είναι σχετικά ήρεμο δεν συμβαίνει το ίδιο όταν οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και ξεκινά η βαθμολόγηση!

Η κριτική που ασκεί η Σέβη στην εμφάνιση της Κατερίνας Πεφτίτση ακολουθείται από μία εξίσου καυστική τοποθέτηση από τη δική της πλευρά. Η μία κουβέντα οδηγεί στην άλλη, η ατμόσφαιρα μεταξύ τους δυναμιτίζεται και η Σέβη φεύγει από το πλατό!

Τι σχέση έχει το look της Έλλης με τις ακρίδες και με τη μέρα του Αγίου Πατρικίου;

Η Σοφία ντύνεται… κατάσκοπος για να βοηθήσει μία φίλη της! Πώς θα λειτουργήσει αυτό το concept ως προς την εμφάνισή της;

