Κυκλοφόρησε από το Netflix το επίσημο τρέιλερ για τη 2η σεζόν της επιτυχημένης σειράς θρίλερ «Squid Game», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρει το «Deadline», είναι το πέμπτο βίντεο που κυκλοφορεί η επίσημη πλατφόρμα, πριν από την πρεμιέρα.

«Τρία χρόνια μετά τη νίκη του στο «Squid Game», ο παίκτης 456 ακυρώνει το ταξίδι στις ΗΠΑ και επιστρέφει με μια νέα απόφαση».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «o Gi-hun καταδύεται και πάλι στο μυστηριώδες παιχνίδι επιβίωσης, ξεκινώντας ένα ακόμη παιχνίδι ζωής ή θανάτου με νέους συμμετέχοντες που συγκεντρώνονται για να κερδίσουν το έπαθλο των 45,6 δισεκατομμυρίων γουόν».

Ο Lee Jung-jae ως Seong Gi-hun (Παίκτης 456) επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο και μαζί του οι Lee Byung-hun, Wi Ha-jun και Gong Yoo.

Τα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο καστ είναι, μεταξύ άλλων, οι Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David και Lee Jin-uk.

Ο Κορεάτης Hwang Dong-hyuk, ο οποίος έγραψε ιστορία στα 74α Primetime Emmys και έγινε ο πρώτος Ασιάτης που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας σε δραματική τηλεοπτική σειρά είναι και πάλι επικεφαλής ως σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

Το Firstman Studio έχει αναλάβει την παραγωγή με τον Kim Ji-yeon να βρίσκεται στο τιμόνι.

Το δυστοπικό δράμα από τη Νότιο Κορέα, έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2021, κατακτώντας την κορυφή της πιο δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς στην πλατφόρμα. Η τρίτη και τελευταία σεζόν θα κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

