Rod Stewart: Ο θρυλικός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στο Glastonbury 2025

Το εμβληματικό Glastonbury ανακοίνωσε τον πρώτο καλλιτέχνη του για το 2025. Ο θρυλικός ρόκερ Ροντ Στιούαρτ θα εμφανιστεί στο «Legends Slot» το απόγευμα της Κυριακής 29 Ιουνίου από τη διάσημη Pyramid Stage χαρίζοντας στους θαυμαστές του μια από τις πολυαναμενόμενες στιγμές του Φεστιβάλ.

Με την επερχόμενη εμφάνισή του, ο σούπερ σταρ γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης του Glastonbury που έχει εμφανιστεί ως headliner το 2002 μαζί με τους Coldplay και τους Stereophonics και που αναμένεται να αναλάβει το «Legend Slot», παίρνοντας τη σκυτάλη κορυφαίων καλλιτεχνών που έχουν φιλοξενηθεί, όπως ο Τζέιμς Μπράουν και ο Τομ Τζόουνς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σταρ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του.

«Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι θα παίξω στο Glastonbury 2025. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είμαι περήφανος και πανέτοιμος να ανέβω ξανά στη σκηνή για να ευχαριστήσω και να διασκεδάσω τους φίλους μου στο Glastonbury τον Ιούνιο. Θα σας δω εκεί!», έγραψε στην ανάρτηση.

Ο σερ Ροντ Στιούαρτ βρίσκεται στη χρυσή λίστα των καλλιτεχνών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έχει κυκλοφορήσει 32 στούντιο άλμπουμ από το 1969 μεταξύ των οποίων το πρόσφατο «Swing Fever» όπου συνεργάστηκε με τον Βρετανό συνθέτη Τζουλς Χόλαντ.

Τα εισιτήρια για την επερχόμενη διοργάνωση κυκλοφόρησαν νωρίτερα αυτό το μήνα και εξαντλήθηκαν σε μόλις 35 λεπτά. Το γεγονός ότι το 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ, κάνει τη ζήτηση για την εκδήλωση του επόμενου καλοκαιριού ακόμη μεγαλύτερη, σύμφωνα με το Variety.

Το Glastonbury αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Worthy Farm του Σόμερσετ στη νοτιοδυτική Αγγλία, από την Τετάρτη 25 Ιουνίου έως την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

