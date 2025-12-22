Τζίμι Κίμελ: Θα εκφωνήσει το Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα για το Channel 4

Ο Τζίμι Κίμελ πρόκειται να εκφωνήσει το Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του 2025 για το βρετανικό δίκτυο Channel 4. Μερικές φορές χιουμοριστικό, μερικές φορές σοβαρό, το διάσημο μήνυμα — το οποίο θα μεταδοθεί ανήμερα τα Χριστούγεννα — έχει γίνει ετήσια παράδοση του Channel 4 και χρησιμεύει ως εναλλακτική λύση στην τηλεοπτική ομιλία του Βρετανού μονάρχη προς το έθνος.

Διάφορα γνωστές προσωπικότητες, αλλά και ονόματα έκπληξη έχουν εκφωνήσει την ομιλία από τότε που ξεκίνησε το 1993, με τον Τζίμι Κίμελ να ακολουθεί τα βήματα του πρώην Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, του πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν και της Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό.

Σύμφωνα με το δίκτυο, στο μήνυμα ο Τζίμι Κίμελ θα αναλογιστεί τους τελευταίους μήνες - συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης αναστολής από το ABC της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live» μετά από έναν μονόλογο που έκανε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και θα είναι μια «βαθιά προσωπική και χαρακτηριστικά χαρούμενη ομιλία».

Υποστήριξε ότι το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Κίμελ περιλαμβάνει τη φράση: «Από την οπτική γωνία του φασισμού, αυτή ήταν μια πραγματικά σπουδαία χρονιά». Στον τελευταίο του μονόλογο για το 2025 στο σόου «Jimmy Kimmel Live», ο παρουσιαστής δάκρυσε, καθώς ευχαρίστησε τους θαυμαστές που τον βοήθησαν να ξεπεράσει μια δύσκολη χρονιά.

