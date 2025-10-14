Η δημιουργία μιας νέας σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy), Monster, στο NETFLIX - από την εξαντλητική έρευνα μέχρι ένα ικανοποιητικό φινάλε - δεν είναι ποτέ εύκολη, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον «Χασάπη του Πλέινφιλντ», τον διαβόητο δολοφόνο Εντ Γκιν, η ιστορία του οποίου βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στην κορυφή της λίστας της πλατφόρμας.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα πράγμα που κάνει τα πάντα λίγο πιο εύκολα: η επιλογή των ηθοποιών. Και για να ενσαρκώσει τον Εντ Γκιν, ο σκηνοθέτης είχε από την αρχή έναν άνθρωπο στο μυαλό του: τον Τσάρλι Χάναμ (Charlie Hunnam).

Ο Μέρφι σκέφτηκε ότι ο Χάναμ ήταν τέλειος για τον ρόλο αφότου είδε μια φωτογραφία του από παπαράτσι. «Σκέφτηκα, "Α, φαίνεται στοιχειωμένος". Υπήρχε κάτι πολύ … Εντ σε αυτόν εκείνη την ημέρα».

Το ερώτημα, ωστόσο, ήταν αν ο ηθοποιός των Sons of Anarchy και Crimson Peak θα ήταν έτοιμος για τον ανατριχιαστικό ρόλο της σεζόν. «Ήταν το πιο εύκολο ναι» νομίζω που έχω πάρει ποτέ στην καριέρα μου», δήλωσε ο Μέρφι στο Tudum του NETFLIX.

Ο Χάναμ δέχθηκε να ενσαρκώσει τον Εντ Γκιν, έχοντας ουσιαστικά... άγνοια κινδύνου.

«Ήξερα πολύ λίγα για τον Εντ», δήλωσε ο σταρ. «Ήξερα ότι υπήρχε ένας άντρας που θεωρούνταν ο πρώτος κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στην αγροτική Μεσοδυτική Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - και ότι είχε μια κάπως ανθυγιεινή σχέση με τη μητέρα του. Αυτά ήταν στην πραγματικότητα όλα όσα γνώριζα για αυτόν».

Αλλά υποχρεωτικά έμαθε πολλά περισσότερα για τα φρικιαστικά εγκλήματα και το άρρωστο μυαλό του Γκιν.

Ο πραγματικός Έντ Γκιν συνελήφθη το 1957 για τη δολοφονία της Μπερνίς Γουόρντεν, ιδιοκτήτριας καταστήματος εργαλείων

Για τον Χάναμ, το να υποδυθεί τον Εντ ήταν μια τρομερή πρόκληση που σήμαινε σωματική μεταμόρφωση - έχασε περισσότερα από 15 κιλά για να αποτυπώσει την ευλύγιστη σωματική υπόσταση του Γκιν - καθώς και συναισθηματική.

«Όσο περισσότερο μάθαινα για αυτόν, τόσο περισσότερο γινόταν σαφές πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση μεταξύ του ποιος είμαι στην κανονική μου ζωή και του ποιος ήταν ο Εντ», δήλωσε ο ηθοποιός.

Οσο για τη χαρακτηριστική απαλή και ψηλή φωνή του Γκιν- με την οποία ο Χάναμ καθηλώνει το κοινό - ο ηθοποιός εξήγησε ότι «μπήκε» πραγματικά στο «πετσί« του ρόλου (όπως ο Γκιν φορούσε τα δέρματα των θυμάτων του) όταν συνειδητοποίησε κάτι πολύ κρίσιμο: Ο ίδιος ο Γκιν έπαιζε έναν χαρακτήρα.

«Ήταν μια προσποίηση. Ήταν αυτό που ο Εντ πίστευε ότι ήθελε η μητέρα του να είναι. Δεν ήταν μια αυθεντική φωνή που ζούσε μέσα του. Ήταν αυτή η περσόνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.