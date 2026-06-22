Weeknd: Από την Κοπεγχάγη ξεκίνησε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του

Ο Weeknd ξεκίνησε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «After Hours Til Dawn» στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα. Ο Καναδός καλλιτέχνης έδωσε την πρώτη από τις δύο sold-out συναυλίες στο Parken Stadium στις 19 Ιουνίου ενώ είχαν προηγηθεί δύο εμφανίσεις στο Etihad Stadium του Μάντσεστερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η «After Hours Til Dawn» είναι η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα που έχει καταγραφεί ποτέ από άνδρα σόλο καλλιτέχνη από την έναρξή της το 2022, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα και με πωλήσεις πάνω από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια.

Η παραγωγή περιλαμβάνει ένα χρυσό γλυπτό ύψους 12 μέτρων, δημιουργημένο από τον Ιάπωνα καλλιτέχνη Hajime Sorayama. Είναι η μεγαλύτερη παραγγελία έργου τέχνης που δημιουργήθηκε ποτέ για μια ζωντανή παραγωγή συναυλίας και η σκηνοθεσία περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένα χρυσά ερείπια, καθηλωτικά γραφικά, λέιζερ και φλόγες.

Η λίστα των τραγουδιών που ερμηνεύει ο Weeknde βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο τελευταίο άλμπουμ του «Hurry Up Tomorrow», ενώ παράλληλα περιέχει υλικό από όλη την καριέρα του. Ο Playboi Carti εμφανίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ερμήνευσαν μαζί τα «Timeless» και «RATHER LIE».

Η περιοδεία συνεχίζεται με εμφανίσεις σε στάδια στο Μόναχο, τη Λιλ, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Νίκαια, το Μιλάνο, τη Φρανκφούρτη, τη Βαρσοβία και τη Στοκχόλμη.

Ο Weeknd θα δώσει συναυλίες στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα αυτό το καλοκαίρι στο στάδιο Γουέμπλεϊ στις 14, 15, 16, 18 και 19 Αυγούστου και στη συνέχεια στην Ιρλανδία στο Croke Park του Δουβλίνου στις 22 και 23 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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