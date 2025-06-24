Τρία μετάλλια στη γυμναστική για τη Μάρα Δαρμουσλή

Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς ένα νέο άθλημα ως ενήλικας και μάλιστα έχοντας αποκτήσει και δύο παιδιά, το δεύτερο μάλιστα μόλις πριν από λίγα χρόνια. Και ναι, η Μάρα Δαρμουσλή πάντα υπήρξε fit και αθλητική, αλλά από αυτό, μέχρι αυτά που κάνει πια στη γυμναστική έχει διαφορά και η ίδια το πείσμα να τα καταφέρει.

Και της πήρε μόλις 10 μήνες για να καταφέρει όχι μόνο να ξεχωρίσει στην κατηγορία της αλλά και να αποσπάσει τρία μετάλλια. Χαρά και περηφάνια που δεν περιγράφονται και δικαίως.

