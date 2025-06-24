Ο Ανδρέας Μπαρόλας αποχώρησε, η Nancy Tawby και η Θεοφανία Νικολαΐδη είναι ήδη υποψήφιες και απόψε, Τρίτη 24 Ιουνίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ θα δούμε πώς έχει επηρεαστεί το σπίτι του Big Brother από τις εξελίξεις.

Δείτε το τρέιλερ:

Η στάση του Γιώργου Αντωνιάδη την ώρα του live έχει θυμώσει τη Nancy, καθώς θεωρεί πως συμφώνησε με τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για την αρχηγία της.

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Φένια: «Τους βάζουν δίπλα μου για να φεύγουνε!»

Ζωή: «Δεν περίμενα ότι δεν θα ψηφιστώ!»

Χρήστος Ντ. «Όποιος φεύγει από εδώ και πέρα, πονάει πιο πολύ»

Ζωή για Nancy: «Παλεύει να αντιγράψει το ύφος και τις ατάκες μας»

Η εκεχειρία που είχαν κάνει η Ζωή Ασουμανάκη και ο Νίκος Ζαφειράκης φαίνεται πως κράτησε για λίγο. Νέα ένταση προκύπτει μεταξύ τους, ποιος είναι ο λόγος αυτή τη φορά;

Η Φένια και η Ζωή παρατηρούν πως κάτι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά της Nancy μέσα στο σπίτι. Η ίδια ως υποψήφια δηλώνει έτοιμη να «διώξει από το σπίτι» όποιον βρεθεί συνυποψήφιος μαζί της!

Μετά την επεισοδιακή αρχηγία της προηγούμενης εβδομάδας το σπίτι χρειάζεται ένα νέο αρχηγό. Η δοκιμασία είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι μνήμης που απαιτεί παρατηρητικότητα και συγκέντρωση. Από το παιχνίδι εξαιρούνται, ως υποψήφιες, η Nancy και η Φένια. Μία γυναίκα θα καταφέρει να εστιάσει στις λεπτομέρειες και να ξεχωρίσει! Σε ποια χέρια θα περάσει το Captain’s Room και ποιοι θα βρεθούν μέσα σε αυτό;

Το live streaming στο skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID μας προσφέρουν ένα ανοιχτό παράθυρο σε όλα όσα διαδραματίζονται μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER σε αληθινό χρόνο!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

