Πέννυ Μπαλτατζή: Η κόρη της έγινε τριών και έκαναν μαζί Face Painting γοργόνας

Δεν το έχει κρύψει η Πέννυ Μπαλτατζή την ευτυχία που βιώνει έχοντας πια τρία παιδιά. Δύο αγόρια και ένα κοριτσάκι. Με το τρίτο της παιδί, ένα αγοράκι που ακόμα δεν έχει βαφτιστεί νε έρχεται στη ζωή στις αρχές Φεβρουαρίου, δηλαδή μόλις πριν μερικούς μήνες.

Η ζωή με τρία μικρά παιδιά σίγουρα δεν είναι εύκολη για μια μαμά. Αλλά η Πέννυ Μπαλτατζή είναι ευτυχισμένη και το έχει δηλώσει πολλές φορές πως δεν συγκρίνεται με τίποτα αυτό που νιώθει όταν κρατλάει στην αγκαλιά της τα παιδάκια της. Και το κοριτσάκι της, η Αμέλια, έγινε 3 χρονών! Και φυσικά ειχε τούρτα με γοργόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.