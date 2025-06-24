Σχοινάς-Γαρμπή: Το ζέσταμά τους πριν από τη συναυλία με Γιώργο Νταλάρα είναι όλα τα λεφτά...

Tο Love on Tour καλοκαίρι της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά έχει ξεκινήσει με μεγάλη επιτυχία με το ζευγάρι να ενώνει τις δυνάμεις του και επί σκηνής για άλλη μια φορά κάνονατς περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο μαζί.

Και τι καλύτερο από το να δουλεύεις με τον άνθρωπό σου που αγαπάς και σε ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Το κλίμα στα παρασκήνια εκπληκτικό με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή που είναι μαζί τόσο πάνω, όσο και κάτω από το stage.

Αν δεν το ξέρετε και οι δύο έχουν τρελό χιούμορ και αυτό είναι κι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη σχέση και τον γάμο τους μοναδικό πέρα από την αδιαμβισβήτητη αγάπη που τους έχει ενώσει τόσα χρόνια και παραμένει δυνατή και άρρηκτη.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.