«Το 'χουμε!»- Το trailer της νέας εκπομπής του Κώστα Τσουρού με την ομάδα του

«Το 'χουμε!»- Δείτε το trailer της νέας εκπομπής του Κώστα Τσουρού με την ομάδα του

Ο Κώστας Τσουρός μας συστήνει την ομάδα που θα μοιράζεται μαζί μας ενδιαφέροντα θέματα και ρεπορτάζ, συναντήσεις με ξεχωριστά πρόσωπα

«Το ‘χουμε!»

Η νέα infotainment πρόταση που συνδυάζει την αξιόπιστη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, έρχεται από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα στις 15.30, στον ΣΚΑΪ!

Ο Κώστας Τσουρός μας συστήνει την ομάδα που θα μοιράζεται μαζί μας ενδιαφέροντα θέματα και ρεπορτάζ, συναντήσεις με ξεχωριστά πρόσωπα.

Μια ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που μιλάει την ίδια γλώσσα και φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κώστας Τσουρός SkaitvGR
