Το «Game Of Thrones» έρχεται στη μεγάλη οθόνη για να μας καθηλώσει – Το περιμένουμε πώς και πώς…

Η τεράστια επιτυχία της σειράς έχει ήδη «γεννήσει» μια σειρά από spin-offs, συμπεριλαμβανομένου του «House of Dragons» του HBO

Οι θαυμαστές του «Game of Thrones» έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, καθώς όπως έγινε γνωστό η Warner Bros. έχει αρχίσει να θέτει τις βάσεις για τουλάχιστον μία ταινία που θα διαδραματίζεται στον αγαπημένο φανταστικό κόσμο του George R.R. Martin, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter». 

Προς το παρόν δεν υπάρχει σκηνοθέτης, καστ ή σενάριο, ωστόσο η Warner Bros. είναι ενθουσιασμένη με το να μεταφέρει τις πλούσιες αφηγήσεις των Επτά Βασιλείων στη μεγάλη οθόνη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αρχικά, οι David Benioff και Dan Weiss οραματίζονταν να ολοκληρώσουν τη σειρά με μια κινηματογραφική τριλογία αντί για το φινάλε του 2019, ενώ ο ίδιος ο Martin είχε αφήσει υπονοούμενα για την πιθανότητα μιας ταινίας ήδη από το 2014. Η τεράστια επιτυχία της σειράς έχει ήδη «γεννήσει» μια σειρά από spin-offs, συμπεριλαμβανομένου του «House of Dragons» του HBO. Η σειρά ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δεύτερη σεζόν της και έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για τρίτη. 

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Kit Harington, γνωστός για τον ρόλο του ως Jon Snow στο «Game of Thrones», αποκάλυψε ότι τα σχέδια για ένα spin-off sequel που θα επικεντρωνόταν στον χαρακτήρα του είχαν μπει στο ράφι. Το περιμένουμε πώς και πώς… 

