Μπορεί η Φοίβη να άλλαξε περιβάλλον και ομάδα όμως αυτό απ' ό,τι φαίνεται κάθε άλλο παρά την πτόησε. Η παίκτρια του Survivor ανήκει πλέον στην ομάδα των Αετών.

Εκεί όπου βρίσκεται και ο Γιάννης Ρηγάκης. Συζητώντας με τις αδερφές Πετεινάρη, η πρώην κίτρινη αναφέρθηκε στον Γιάννη λέγοντας ότι είναι λίγο "player".

Αποκάλυψε πως νιώθει το ενδιαφέρον από την πλευρά του να έρθουν πιο κοντά, ενώ παραδέχθηκε ότι αρέσει και στην ίδια. «Τον συμπαθώ τον John, δεν ξέρω, μ' αρέσει», ενώ προσέθεσε «Χθες το βράδυ έκανε μια κίνηση ο Ρηγάκης να κοιμηθώ δίπλα του. Ναι δεν ξέρω, με κάνει να αισθάνομαι ωραία».

Πάντως το ενδιαφέρον της Φοίβης για τον Γιάννη δεν αποτελεί είδηση, ειδικά για τους πρώην συμπαίκτες της στην κίτρινη ομάδα, καθώς όπως μαρτυρά η Μαρία, η παίκτρια αναφερόταν συχνά στον άλλοτε αρχηγό των Πρασίνων.



