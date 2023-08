Το δεύτερο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης έρχεται με 14 ακόμα μουσικές βραδιές και όχι μόνο

Το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου για την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Από Γιάννη Αγγελάκα & 100ºC μέχρι Ιουλία Καραπατάκη

02.09 || Βέβηλος «Καθαρτήριο» | Χίλιες και μία φωτιές θα ανάψουν στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα ραντεβού τόσο φανερό και παράλληλα τόσο καλά κρυμμένο από τους έξω. Μέσα από τις φλόγες, θα απελευθερωθούν σφοδρές οι δυνάμεις της κάθαρσης, οδηγώντας τους μυημένους να εισχωρήσουν σε μια άλλη διάσταση, όπου το σκοτάδι θα γίνει Φως και η κάθαρση πλημμύρα. Ο Βέβηλος μας προσκαλεί στο Καθαρτήριο, να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας, να μετουσιώσουμε τους φόβους μας, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, πριν αναγεννηθούμε στο φως και στην ελευθερία.

03.09 || Gimme Shelter Open Air Fest | Με τους Firewind, στο πλαίσιο της περιοδείας τους στα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης και νέα τραγούδια από το επερχόμενο album που θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο ever headline show τους! Με special guests τις καταιγιστικές Nervosa στην πρώτη αθηναϊκή τους εμφάνιση, αλλά και την πρώτη παγκόσμια εμφάνιση των Timo Tolkki's Strato! Οpening act οι καταξιωμένοι πλέον Lazy Man's Load. Η μπάντα από την Αθήνα με τη μοναδική σκηνική παρουσία, μας προετοιμάζει όπως μόνο εκείνη ξέρει, για όσα απίστευτα θα ακολουθήσουν.

04.09 || Γιάννης Αγγελάκας & 100ºC | Special Guest: ΠΑΙΔΙ ΤΡΑΥΜΑ | Οι εμφανίσεις του Γιάννη Αγγελάκα με τους 100°C μοιάζουν περισσότερο με γιορτή παρά με συναυλία. Δημιουργικοί, ανατρεπτικοί και κυρίως ανήσυχοι υπόσχονται να μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι που ξεκινά από τις "Τρύπες" και έχει τελευταία στάση τον δίσκο "Έχω κέφια", τον οποίο κυκλοφόρησαν το 2022. Μαζί τους ως special guest το Παιδί Τραύμα.

06.09 || Μαρίνα Σπανού | Mαζί με την μπάντα της μας καλεί σε μια μουσική περιπλάνηση στην πόλη της, την Αθήνα. Την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και τους έρωτες του.

07.09 || Ιουλία Καραπατάκη | Η χαμογελαστή και γεμάτη θετική ενέργεια Ιουλία έρχεται μαζί με τη μπάντα της για μια μεγάλη συναυλία και υπόσχεται να μας παρασύρει με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τα έχουμε συνδέσει με ξεχωριστές αναμνήσεις! Το πρόγραμμα που έχει επιλέξει - με σεβασμό, πολλή αγάπη και μεράκι - δείχνει τον τρόπο που επικοινωνεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα της. Θα ακούσουμε διασκευές, παραδοσιακά, έντεχνα και παλιά λαϊκά τραγούδια αλλά και νέα που θα κυκλοφορήσουν σύντομα!

08 - 09.09 || Off The Hook Festival 2023 | Ένα διήμερο αφιερωμένο στην κουλτούρα της hip hop σκηνής. Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική δίνουν ραντεβού για μια γιορτή που θα μείνει σε όλους αξέχαστη. Το #offthehookfestival έχει καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της αγαπημένης μας κουλτούρας! Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία.

10.09 || «Στην αυλή του εργοστασίου» | Εικαστικό εργαστήριο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για παιδιά από 3-9 ετών | Με έμπνευση τα ταξίδια και τον ήλιο του καλοκαιριού, αποθανατίζουμε τις αγαπημένες μας στιγμές με τη δικιά μας αυτοσχέδια φωτογραφική μηχανή από ανακυκλώσιμα υλικά. Τι θα καταγράψει άραγε το δικό σου φιλμ; Ετοιμαστείτε για μια απολαυστική εικαστική περιπέτεια στον προαύλιο χώρο του Skywalk!

10.09 || Ματούλα Ζαμάνη | Τραγούδια για εραστές του ωραίου, δροσερούς αγρότες, τρυφερούς μελισσοκόμους, περιπατητές σε ολόφωτα λιβάδια, ονειροπόλους κολυμβητές και πιθανά ακροβάτες ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη δημιουργία ενός πιο μαγικού και ελεύθερου κόσμου. Η Ματούλα Ζαμάνη και οι συνταξιδιώτες της, ίπτανται αλλοπαρμένως στη σφαίρα της υπερρεαλιστικής πραγματικότητας χωρίς να λιγουρεύονται τίποτα με το ζόρι, μονάχα μοιρασιά συναισθημάτων. Αγκαλιά ανοιχτή, τσαχπινιά, ερωτική διάθεση και τα μυαλά στα κάγκελα.

11.09 || Αλκίνοος Ιωαννίδης live | Η επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, οι σπουδαίοι μουσικοί παρουσιάζουν για δεύτερο καλοκαίρι ένα πρόγραμμα συναυλιών γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία. Μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας, μια ολοζώντανη επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ των μουσικών και του κοινού, μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής που όλοι χρειαζόμαστε.

12.09 || Σπύρος Γραμμένος "Η Τελευταία Συναυλία" | Πολλά χρόνια μετά την μεγάλη τους επιτυχία και πλήθος φαντασμαγορικών εμφανίσεων σε Ελλάδα, αλλά και εξωτερικό, οι Σπύρος Γραμμένος επιστρέφουν για μια δυναμική - τελευταία συναυλία! Η απόφαση της διάλυσής του ήταν κοινή και όπως αναφέρουν οι ίδιοι, θα συνεχίσουν να βαδίζουν στο δρόμο της μουσικής, ο καθένας μόνος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και του χρόνου δεν θα μπορούν να κάνουν μια ακόμη "Τελευταία Συναυλία". Την βραδιά θα ανοίξει ο Σπύρος Γραμμένος, με τα «90άρες TDK», και «Τύπους Αθλητικούς», για να πάρει την σκυτάλη ο Σπύρος Γραμμένος με τα «Τι με κοιτάς», «Καμία Μόνη» και άλλα. Γενικά, ότι αντέχει η ψυχούλα μας!

13.09 || Χειμερινοί Κολυμβητές - Usurum - Kadinelia "Κάτι σαν Φεστιβάλ" | Όταν μια μοναδική περίπτωση μουσικού σχήματος, όπως είναι οι Χειμερινοί Κολυμβητές, συναντιούνται επί σκηνής με τους λάτρεις των μουσικών «πειραμάτων» Usurum & Kadinelia δεν μπορεί παρά να δημιουργηθεί "Κάτι σαν Φεστιβάλ" που θα μείνει αξέχαστο.

14.09 || Χατζηφραγκέτα the band | Οι ατακαδόροι Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση κάνουν… απόβαση στην Τεχνόπολη για να συναντήσουν το φανατικό κοινό τους και αυτό το καλοκαίρι!

15.09 || Μωρά στη Φωτιά - Panx Romana | Special guest: ΤΣΙΜΕΝΤΟ | Δύο από τα πιο σημαντικά, ιστορικά και διαχρονικά συγκροτήματα, της ελληνόφωνης ανεξάρτητης rock μουσικής σκηνής, σημαίνουν ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ και πλημμυρίζουν με αδρεναλίνη το κέντρο της Αθήνας, προσκαλώντας όλα τα αδέλφια στη κόλαση να κάνουν «βουτιά στην ιστορία», με μουσικές ελευθερίας, πάθους και έμπνευσης, τραγουδώντας για το αληθινό, μανιφέστο… «το μανιφέστο της καρδιάς μας»!

16.09 || ALLAH-LAS | Opening acts: The Underground Youth & Antonin | Ένα από τα σταθερά αγαπημένα συγκροτήματα του Ελληνικού κοινού επιστρέφει για μια ξεχωριστή συναυλία. Οι Allah-Las έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας, θα μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη 60s νοσταλγικά beats ντυμένα με μια ονειρική, χρωματιστή ψυχεδέλεια. Μαζί τους οι Underground Youth και Antonin.

17.09 || «Στην αυλή του εργοστασίου» | Εικαστικό εργαστήριο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για παιδιά από 3-9 ετών | Oι μικροί μας φίλοι γίνονται εξερευνητές και ετοιμάζονται για την πιο παράξενη εικαστική ορνιθοπαρατήρηση. Ποια είδη πτηνών μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στο κέντρο της πόλης και μάλιστα μέσα σε ένα παλιό εργοστάσιο; Μικτές τεχνικές και νέοι τρόποι έκφρασης μας περιμένουν… στην αυλή του εργοστασίου!

17.09 || Μια βόλτα στο μουσείο με… σακίδιο | Μικροί και μεγάλοι καλούνται να ανακαλύψουν το παλιό εργοστάσιο φωταερίου μέσα από μια εναλλακτική διαδρομή με χάρτες, αυτοκόλλητα, παιχνίδια μνήμης, παζλ και πολλά άλλα! Από τις 11:30 έως τις 13:30, οι άνθρωποι του μουσείου θα βρίσκονται στον χώρο για να σας διευκολύνουν να γνωρίστε όλα τα μυστικά του σακιδίου. Για τα παιδιά 4 έως 6 ετών το σακίδιο εστιάζει στην ανακάλυψη της πληροφορίας μέσα από τις αισθήσεις και τη διάδραση, ακολουθώντας την πρωτότυπη αισθητηριακή διαδρομή του μουσείου και τα κίτρινα κουτιά. Για τα παιδιά 7 έως 11 ετών, το διαδραστικό σακίδιο εστιάζει στα κρυμμένα μηχανήματα και στις σπάνιες εφευρέσεις που κρύβονται μέσα στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου.

Έως 18.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

23 - 25.09 || Athens Coffee Festival 2023 | Το φεστιβάλ, που αναδεικνύει τις τάσεις στον καφέ από το 2016, έρχεται με κορυφαία coffee brands, άφθονη μουσική, συναρπαστικά πρωταθλήματα καφέ, σεμινάρια από top coffee experts και φυσικά πολλές coffee… εκπλήξεις! Χιλιάδες στελέχη του coffee industry και home baristas θα βρεθούν στην Τεχνόπολη, για να γνωρίσουν από κοντά τα μεγαλύτερα και πιο εµβληµατικά coffee brands της ελληνικής και παγκόσµιας σκηνής, να ζήσουν όμορφες στιγμές με τους φίλους τους, την οικογένεια τους, τα κατοικίδια τους και να γίνουν και αυτοί μέρος του μεγάλου coffee party!

24.09 || Βιομηχανικές διαδρομές στην πόλη: «Σσσς… Άκου τα κτίρια!» | Μια βιωματική περιήγηση, σε συνεργασία με τη MONUMENTA, στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου, εστιάζοντας στα κτίρια που κάποτε αποτέλεσαν οικίες επιχειρηματιών του 19ου και 20ου αιώνα. Περπάτημα, παρατήρηση, φωτογράφιση, συζήτηση, είναι τα εργαλεία με τα οποία οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τα κτίρια και τις ιστορίες που αυτά κρύβουν, ενώ θα «γνωρίσουν» για λίγο τους ανθρώπους που τα κατοίκησαν. Η περιήγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, που φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του.

30.09 - 01.10 || Vegan Life Festival Athens 2023 | Ομιλίες από ειδικούς κάθε επιστημονικού κλάδου, αθλητές και αθλήτριες καθώς και άτομα ενεργά στη Vegan κοινότητα, εργαστήρια μαγειρικής από Vegan chefs και food bloggers, δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας, έκθεση τέχνης και εικαστικά δρώμενα, live μουσικά δρώμενα, speed dating με σύνθημα "let's be friends" για να βοηθήσουμε στη δικτύωση και την ενίσχυση των σχέσεων εντός της κοινότητας, έκθεση Vegan προϊόντων και υπηρεσιών, τροφίμων καλλυντικών, ειδών ρουχισμού, οικολογικών ειδών κ. ά συνθέτουν το μεγαλύτερο πλέον vegan θεσμό της Ελλάδας, καθώς και το μεγαλύτερο σε προσέλευση vegan φεστιβάλ της Ευρώπης.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Industrial Gas Museum Shop για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα... Τηλ: 210 3460981 | Πέμπτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop@athens-technopolis.gr

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° που προσφέρει ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσα από την καινοτόμα και διαδραστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) "Athens IndustRy" υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

