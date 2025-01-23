Τραγούδι που ηχογραφήθηκε για το ιδιαίτερα επιτυχημένο άλμπουμ της Τίνα Τέρνερ, «Private Dancer», το οποίο εικαζόταν ότι είχε χαθεί, ανακαλύφθηκε ξανά και μεταδόθηκε για πρώτη φορά σε εκπομπή του BBC Radio 2.

Το «Hot For You, Baby» δημιουργήθηκε στα Capitol Studios στο Χόλιγουντ και αρχικά προοριζόταν να είναι το τραγούδι του άλμπουμ. Αλλά τελικά αποσύρθηκε υπέρ των ποπ επιτυχιών που καθόρισαν την εποχή, What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me και το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ.

Η υποτιθέμενη χαμένη κύρια κασέτα ηχογράφησης ανακαλύφθηκε ξανά πρόσφατα, καθώς η δισκογραφική της εταιρεία επανακυκλοφόρησε το «Private Dancer» με αφορμή την 40η επέτειό του.

Το «Hot For You, Baby» μεταδόθηκε στο Radio 2 Breakfast Show σήμερα. Σε παραγωγή του Τζον Γκραντ, του δισκογραφικού στελέχους που ήταν ο εγκέφαλος της αναβίωσης της καριέρας της σταρ, γράφτηκε από τους Αυστραλούς μουσικούς Τζορτζ Γιανγκ και Χάρι Βάντα.

Είχε ήδη ηχογραφηθεί μία φορά από τον Σκωτσέζο - Αυστραλό τραγουδιστή Τζον Πολο Γιανγκ γνωστό για την επιτυχία του «Love Is In The Air». Ωστόσο, δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1979.

Το «Private Dancer» που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1984 ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου δεύτερη πράξη στην καριέρα της Τίνα Τέρνερ. Είχε γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο με τον μουσικό Άικ Τέρνερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αλλά μετά το διαζύγιο ήταν αντιμέτωπη με χρέη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.