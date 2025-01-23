«Όπου υπάρχει Ελλάδα» - Ζωντανά από την Αλόννησο - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Μετά τη Σκιάθο, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, σήμερα στις 14.45, αποβιβάζονται και βγαίνουν ζωντανά από την Αλόννησο. Ένα νησί με μοναδική φυσική ομορφιά, φιλόξενους κατοίκους και συναρπαστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες του.

Δείτε το trailer:

Φοράμε τη στολή του δύτη και βουτάμε για να καταγράψουμε μαγικές εικόνες από ένα σημαντικό ναυάγιο και το πρώτο υποθαλάσσιο μουσείο της Ελλάδας, της Περιστέρας. Θεωρείται ο Παρθενώνας των ναυαγίων και αποκαλύπτει την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία των αρχαίων ναυπηγών.

Γνωρίζουμε μια οικογένεια ψαράδων που, υποκινούμενη από την αγάπη για τον τόπο της, πριν από χρόνια, μέσα στην κρίση, έκανε επιχείρηση την μετατροπή του τόνου Αλοννήσου σε γευστικό έδεσμα.

Ερευνούμε την κατάσταση της υγείας στο νησί μιλώντας με γιατρούς και ασθενείς που δίνουν καθημερινά αγώνα, οι μεν για να διασφαλίσουν πώς τίποτα μη αναστρέψιμο δεν θα συμβεί στους ανθρώπους τους, οι δε για να ακολουθούν τις θεραπείες τους ή κάποτε ακόμα απλά για να ζήσουν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι κυρίως τον χειμώνα είναι πολλά, καθώς ακτινολογικό μηχάνημα υπάρχει αλλά δεν λειτουργεί ελλείψει ακτινολόγου, ένας καρκινοπαθής χάνει τις χημειοθεραπείες του όταν ο καιρός είναι άσχημος ενώ μία γιατρός διώκεται γιατί επέτρεψε διακομιδή με ιδιωτικό πλωτό.

Πριν από 3,5 χρόνια κάποιος σκότωσε τη φώκια - μασκότ του νησιού, τον Κωστή. Ο δράστης έχει επικηρυχτεί με 22.000 ευρώ, αλλά ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Τι σημαίνει να είσαι κτηνοτρόφος στο νησί και να παράγεις το καλύτερο κατσικίσιο γάλα; Σε παροτρύνουν οι φωνές σειρήνων να φύγεις ή μένεις και επιμένεις;

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/ opouyparxeiellada

www.instagram.com/ opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.