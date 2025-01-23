Η Ναταλία Γερμανού πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το X (πρώην Twitter), κλείνοντας οριστικά τον λογαριασμό της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην πλατφόρμα, αποχαιρέτησε τους ακολούθους της με μία τελευταία ανάρτηση, στην οποία ευχαρίστησε τους φίλους που γνώρισε εκεί και εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη γενική κατεύθυνση που έχει πάρει το μέσο, αναφέροντας και τον Ίλον Μασκ.

«Πέρασα ωραία 10 χρόνια εδώ μέσα. Γνώρισα μερικούς φανταστικούς ανθρώπους και μερικά εμετικά χυδαία ανθρωπάκια. Με τους πρώτους δεν χανόμαστε – οι άλλοι συνεχίστε εδώ, σας ταιριάζει γάντι. Βάζω Χ στο Χ, σας χαιρετώ (ποτέ ναζιστικά), αλλά ειλικρινά δεν μπορώ άλλο να ανήκω εδώ. Bye», έγραψε χαρακτηριστικά στην τελευταία της ανάρτηση η Ναταλία Γερμανού.

Ο ναζιστικός χαιρετισμός από τον Ίλον Μασκ έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο περιθώριο της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μασκ έβαλε το χέρι στην καρδιά και μετά το ύψωσε ακριβώς όπως έκαναν ο Χίτλερ και οι ακόλουθοί του. Η κίνησή του προκάλεσε σάλο και το Twitter «ανέβασε» την ομιλία του, αλλά όχι και τη στιγμή του ναζιστικού χαιρετισμού...

Πηγή: skai.gr

