Το Spotify διοργάνωσε brunch για να γιορτάσει τη «δύναμη των podcast στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ» την Κυριακή μία ημέρα πριν από τη δεύτερη προεδρική ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Ρόγκαν όπως είχε αναφερθεί θα εμφανιζόταν στην εκδήλωση, αλλά δεν ήταν παρών. Ωστόσο, η παρουσία του ήταν ακόμα αισθητή όταν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Spotify, Ντάστι Τζέκινς, είπε ότι η συνέντευξη του Αμερικανού αθλητικού σχολιαστή, κωμικού, ηθοποιού και παρουσιαστή podcast με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν το επεισόδιο της πλατφόρμας που ακούστηκε περισσότερο.

Ο συνιδρυτής της συντηρητικής εταιρείας ΜΜΕ, «Daily Wire», Μπεν Σαπίρο, και ο συντηρητικός παρουσιαστής podcast Τιμ Πουλ ήταν εκεί. Ο Σαπίρο ηχογράφησε ένα ζωντανό επεισόδιο του podcast του κατά τη διάρκεια του brunch.

Σε δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας «Dagens Nyheter» αναφέρεται ότι η εταιρεία δώρισε το ποσό των 150.000 δολαρίων για την τελετή των ορκωμοσίας. Σε απάντηση στο δημοσίευμα σε ανακοίνωση του Spotify επισημαίνεται ότι «η δωρεά στοχεύει να συνεχίσει να επεκτείνει την παρουσία μας στην Ουάσιγκτον, προάγοντας παράλληλα τους στόχους της πλατφόρμας μας και των δημιουργών μας».

«Είναι σε συμφωνία με το έργο που υλοποιούμε σε πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο για να προωθήσουμε τα ζητήματα πολιτικής μας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.Το Spotify δημοσίευσε επίσης μια ανακοίνωση στο Bloomberg σχετικά με το brunch, χαρακτηρίζοντάς το ως «δουλειά όπως συνήθως».

«Το Spotify διοργανώνει εδώ και καιρό εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον και σε άλλες πρωτεύουσες παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας πολιτικούς ηγέτες, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και συναδέλφους του κλάδου απ' όλο το πολιτικό φάσμα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

