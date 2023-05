Tina Turner: Η «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ» δεν είναι πια κοντά μας - Το τραύμα και ο θρίαμβος μιας θρυλικής τραγουδίστριας

Παρά τη λάμψη και τις επιτυχίες της, η Τέρνερ συνάντησε πολλές δυσκολίες στη ζωή της

Έφυγε από τη ζωή, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, σε ηλικία 83 ετών, η θρυλική τραγουδίστρια του ροκ εντ ρολ, Τίνα Τέρνερ. Η αποκαλούμενη «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ» άφησε την τελευταία της πνοή στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο σπίτι της, στην πόλη Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη

Γεννήθηκε ως Άννα Μέι Μπούλοκ στις 26 Νοεμβρίου 1939 σε μια αγροτική κοινότητα του Τενεσί. Ο πατέρας της ήταν επιστάτης σε φάρμα και η μητέρα της εγκατέλειψε την οικογένεια όταν η μετέπειτα σταρ της ροκ ήταν μόλις 11 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν την ανακάλυψε ο Άικ Τέρνερ και της άλλαξε το όνομα σε Τίνα Τέρνερ, προτού ακόμη παντρευτούν στην Τιχουάνα του Μεξικού. Χώρισε το 1976, αφού -όπως αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της- έπεσε θύμα συζυγικής βίας. Πήρε τελικά διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα.Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό επί 27 χρόνια, προτού ενωθούν με τα δεσμά του γάμου το 2013.

Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best», τα άλμπουμ της πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ βραβεύτηκε με 12 Grammy. Απέκτησε το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στο Rock & Roll Hall of Fame.

Παρά τη λάμψη και τις επιτυχίες της, η Τέρνερ συνάντησε πολλές δυσκολίες στη ζωή της. Το 1986, στην αυτοβιογραφία της «Tina Turner» που εξέδωσε, ένα βιβλίο που έγινε μπεστ-σέλερ, αποκάλυψε τη βία που υπέστη κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Άικ Τέρνερ. Το 2017 η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού και το 2018 ο πρωτότοκος γιος της έβαλε τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 59 ετών.

Η Τίνα Τέρνερ με τον Άικ Τέρνερ

«Κοιτάξτε τι έχω κάνει σε αυτή τη ζωή, με αυτό το σώμα», είπε η Τίνα Τέρνερ, σε ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε για τη ζωή της το 2021.

Η ζωή της «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ» ήταν μια ιστορία τραυμάτων και θριάμβων. Ήταν μια σταρ, γνωστή για τις δυναμικές σκηνικές της εμφανίσεις και την απαράμιλλη soulful, βραχνή φωνή της, η οποία ξεπέρασε αρκετούς προσωπικούς και επαγγελματικούς «δαίμονες» για να πετύχει στη μουσική βιομηχανία.

Η Τίνα Τέρνερ ήταν ένα «ίνδαλμα» και ο θάνατός της είναι μια «πολύ μεγάλη απώλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. Ο ίδιος ο Μικ Τζάγκερ έχει παραδεχτεί ότι σχεδίασε τον τρόπο με τον οποίο κυριαρχούσε στο κοινό παρακολουθώντας την Τίνα Τέρνερ να κινείται στη σκηνή.

Η Τίνα Τέρνερ αψήφησε, επίσης, τις σεξουαλικές συμβάσεις. Στη δεκαετία του 1960, όταν ξεκίνησε την καριέρα της με τον Άικ Τέρνερ, η παρουσία της ήταν πληθωρική. Εκεί άρχισε να σφυρηλατεί το ύφος της, που κληρονόμησε από το γκόσπελ, τη σόουλ και τη ροκ μουσική. Τα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλλε ο σύζυγός της από το 1962, την οδήγησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας. Κατάπιε μια χούφτα χάπια και δήλωσε ότι «ένιωσε απογοητευμένη» όταν ξύπνησε.

Τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας της γενέτειράς της και στις αρχές της δεκαετίας του '60 εντάχθηκε στο συγκρότημα του Άικ Τέρνερ. Αμέσως, ο Άικ Τέρνερ είδε τις δυνατότητες της Τίνα Τέρνερ και άρχισε να την προετοιμάζει για την επιτυχία, ασκώντας σωματικό και ψυχολογικό έλεγχο. Οι επιτυχίες, εν τω μεταξύ, άρχισαν να έρχονται, με τραγούδια όπως το «A Fool in Love». Μέχρι τη δεκαετία του '70, ο Άικ και η Τίνα είχαν γίνει το προτιμώμενο opening act για τους λευκούς ροκ σταρ.

Το δίδυμο και το συγκρότημά τους εμφανίζονταν πριν από τους Rolling Stones, τον Elton John και τους The Who. Δεν υπήρχε καλύτερο σόου για να «ζωντανέψει» το κοινό. Στα τέλη της δεκαετίας του '70, η Τίνα Τέρνερ κατάφερε να πάρει διαζύγιο. Από τη μία πλευρά ανακουφίστηκε, αλλά από την άλλη έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή, καθώς ο Άικ Τέρνερ είχε δέσει καλά τις νομικές υποθέσεις και της έβαλε όλα τα εμπόδια, ώστε να μην μπορέσει να επανεκκινήσει την καριέρα της. Σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια έλαβε υποστήριξη από τον David Bowie και τον Keith Richards, οι οποίοι την είχαν ως είδωλο.

Και στη δεκαετία του ’80 αναγεννήθηκε. Άλλαξε τον ήχο της, προσαρμόστηκε στην εποχή της και παρέδωσε ποπ κομμάτια που έφτασαν στην κορυφή των charts. Η Τίνα Τέρνερ είχε προσαρμοστεί στους καιρούς και μπήκε στον ήχο των συνθεσάιζερ της δεκαετίας του ‘80, φέρνοντας όμως στο τραπέζι τον χείμαρρο των φωνητικών της, που πονούσε και πεινούσε, και τις ζωντανές της εμφανίσεις που έμοιαζαν σαν η σκηνή να παίρνει φωτιά.

Όταν έκλεισε τα 60 και με την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Twenty Four Seven» (1999), άρχισε σιγά-σιγά να αποσύρεται. Η Τίνα Τέρνερ δήλωσε σε συνέντευξή της στο «Rolling Stone» ότι σε όλη της τη ζωή αναζητούσε τον σεβασμό. Τον σεβασμό που είχε χάσει σε κάποια φάση της ζωής της. Ωστόσο, η «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ» είχε κερδίσει τον σεβασμό του κόσμου. Σήμερα η φωνή της ακούγεται πιο άγρια από ποτέ…

