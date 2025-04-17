Ο Βρετανός τραγουδιστής Ed Sheeran ανακηρύχθηκε ένας από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή το 2025 από το περιοδικού Time. Στην ίδια λίστα βρίσκoνται φέτος η τραγουδίστρια, superstar της k-pop Rosé από το συγκρότημα Blackpink και ο θρύλος του hip-hop Snoop Dogg.

Ο Ed Sheeran, 34 ετών είναι ο πρωταγωνιστής ενός από τα πέντε παγκόσμια εξώφυλλα με μια συνοδευτική συνέντευξη, καθώς και ένα αφιέρωμα που έγραψε ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Χέμσγουορθ μαζί με εγκωμιαστικά λόγια από τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο.

«Ο Ed Sheeran έχει μια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να συνδέεται» έγραψε ο σταρ της Marvel για τον τραγουδιστή.

«Τα τραγούδια του, η φωνή του, τα λόγια του - ανήκουν σε όλους μας. Είτε είστε στο σπίτι με τα ακουστικά, είτε ταξιδεύετε στην ύπαιθρο ή σε ένα γήπεδο γεμάτο με 70.000 ανθρώπους που τραγουδούν πολύ δυνατά, η μουσική του μοιάζει προσωπική» υπογράμμισε.

«Έχει ένα χάρισμα αφήγησης που σε κάνει να νιώθεις ότι έγραψε αυτό το τραγούδι μόνο για σένα, ανεξάρτητα από το πού είσαι ή τι έχεις περάσει» ανέφερε.

Μιλώντας στο Time, ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι έχει αλλάξει τις προτεραιότητές του και από υπερανταγωνιστικός καλλιτέχνης που κυριαρχούσε στα charts και κατέρριπτε τα ρεκόρ της βιομηχανίας είναι πλέον ένας μουσικός που «βρίσκει την ευτυχία παίζοντας ζωντανή μουσική σε μικρούς χώρους, αγκαλιάζοντας την πατρότητα και κλίνοντας προς τον ρόλο του ως μεγάλος υποστηρικτής της ποπ».

Από τους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας στη λίστα του Time με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή συμπεριλαμβάνονται επίσης η Νικόλ Σέρζινγκερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και χορεύτρια που έγινε γνωστή ως τραγουδίστρια του γυναικείου συγκροτήματος «Pussycat Dolls», o Βρετανός τραγουδιστής, Μάιλς Σμιθ και o Ιρλανδός τραγουδιστής – τραγουδοποιός Hozier.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα του Time.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

