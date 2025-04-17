Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Στη Νέα Υόρκη για το Πάσχα και πρώτη στάση...

Αν και ομολογούμε πως προς την Πάρο περιμέναμε να πάνε η Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής λόγω Πάσχα και λόγω των επιχειρήσεων του δεύτερου στο νησί. Πόσο μάλλον που ανοίγει και το νέο μαγαζί του εκεί.

Αλλά η Πάρος είναι δυο βήματα και μπορούν να πάνε και για ΣΚ άνετα. Η Νέα Υόρκη όμως θέλει να έχεις μέρες. Και τώρα η ευκαιρία ήταν μεγάλη αφού με τις γραμμένες εκπομπές και τις αργίες είχαν ελεύθερη μια εβδομάδα να το ευχαριστηθούν.



Και φυσικά δεν το σκέφτηκαν και πολύ. Έφυγαν και ήδη βρίσκονται στη Νέα Υόρκη απολαμβάνοντας την κοσμική μεγαλούπολη και την ατμόσφαιρά της. Πρώτη στάση shopping,...

Πάει το μυαλό σας; Μα φυσικά το iconic Apple Store! Με τον Παναγιώτη να προδίδει το πέρασμά τους από εκεί και την Κατερίνα να το κανει repost.

