Πάολα: Το κλείσιμο του μαγαζιού που τραγουδάει, οι καταγγελίες και η ανακοίνωση

«Λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης  όπου εμφανίζεται η γνωστή τραγουδίστρια Πάολα, βάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Η είδηση έγινε γνωστή χθες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες  η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από συνεχόμενες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για ηχορύπανση και μετά από σχετικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν για τον ίδιο λόγο το προηγούμενο διάστημα από τις 24/5 και μετά που ξεκίνησαν οι εμφανίσεις της Πάολας στον εν λόγω χώρο. 

Η απόφαση για το κλείσιμο του μαγαζιού αναμένεται να υλοποιηθεί από την προσεχή Τρίτη 11 Ιουνίου με το σκεπτικό της προστασίας της δημόσιας υγείας από την ηχορύπανση.
Από την πλευρά της η επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση, που δημοσίευσε και η Πάολα στα Social Media της και ανέφερε: 

«Ο Πολυχώρος του Μυλου λειτουργεί ως νομίμως δανειοδοτημένος   ως χώρος διενέργειας παραστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4229/2014. Στα πλαίσια του νόμου έχει λάβει και φέτος άδεια διενέργειας παραστάσεων η οποία είναι σε ισχύ  και ως εκ του οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα κανονικά»

Η ανακοίνωση του μαγαζιού για το κλείσιμο

Σήμερα με το θέμα ασχολήθηκε διεξοδικά και η εκπομπή της Φαίης Σκορδά Fay’s Time με εκτενές ρεπορτάζ. 

