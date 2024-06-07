Η είδηση έγινε γνωστή χθες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από συνεχόμενες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για ηχορύπανση και μετά από σχετικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν για τον ίδιο λόγο το προηγούμενο διάστημα από τις 24/5 και μετά που ξεκίνησαν οι εμφανίσεις της Πάολας στον εν λόγω χώρο.
Η απόφαση για το κλείσιμο του μαγαζιού αναμένεται να υλοποιηθεί από την προσεχή Τρίτη 11 Ιουνίου με το σκεπτικό της προστασίας της δημόσιας υγείας από την ηχορύπανση.
Από την πλευρά της η επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση, που δημοσίευσε και η Πάολα στα Social Media της και ανέφερε:
«Ο Πολυχώρος του Μυλου λειτουργεί ως νομίμως δανειοδοτημένος ως χώρος διενέργειας παραστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4229/2014. Στα πλαίσια του νόμου έχει λάβει και φέτος άδεια διενέργειας παραστάσεων η οποία είναι σε ισχύ και ως εκ του οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα κανονικά»
Σήμερα με το θέμα ασχολήθηκε διεξοδικά και η εκπομπή της Φαίης Σκορδά Fay’s Time με εκτενές ρεπορτάζ.
