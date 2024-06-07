Το Release Athens άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του τον Ιούνιο του 2016 στην Πλατεία Νερού, έναν υπέροχο και μεγάλο χώρο δίπλα στη θάλασσα, με εύκολη πρόσβαση με κάθε μέσο και από κάθε σημείο της Αθήνας, αφού βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα, στη σκηνή του έχουν ανέβει μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα του παγκόσμιου στερεώματος, από κάθε μουσικό είδος και ρεύμα: Arctic Monkeys, Slipknot, Liam Gallagher, Nick Cave & The Bad Seeds, Pet Shop Boys, Rosalia, Prodigy, Wu-Tang Clan, London Grammar, Judas Priest, Iggy Pop, PJ Harvey, Alice In Chains, New Order, Cypress Hill και Jamiroquai είναι μόνο μερικά από αυτά.

Το 2024, το Release Athens επιστρέφει με ένα ακόμα πιο πολυσυλλεκτικό lineup που θα ικανοποιήσει τους λάτρεις κάθε μουσικού είδους και κάθε μουσικής εποχής.

Ανακάλυψε ολόκληρο το lineup παρακάτω και απόκτησε τώρα το εισιτήριό σου για να ζήσεις την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία στην Πλατεία Νερού.

Η έναρξη της φετινής διοργάνωσης αναμένεται εκρηκτική, αφού την Κυριακή 9 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε τρία συγκροτήματα που έχουν ταυτίσει το όνομα τους με το ατόφιο rock ‘n’ roll. Headliners θα είναι οι The Offspring, μια από τις πλέον θρυλικές μπάντες του αμερικάνικου punk rock, ενώ την ίδια μέρα θα απολαύσουμε τους The Subways του αξεπέραστου «Rock & Roll Queen» και τους Danko Jones στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου, θα παρακολουθήσουμε μια ιστορική βραδιά για τα εγχώρια συναυλιακά δεδομένα, με ένα ονειρικό double-bill που θα μας μείνει αξέχαστο. Co-headliners θα είναι δύο θρύλοι της Βρετανικής σκηνής, οι Pulp του χαρισματικού Jarvis Cocker και οι The Smile, το νέο project που δημιούργησε το δίδυμο Thom Yorke – Jonny Greenwood των Radiohead. Το lineup συμπληρώνει ιδανικά ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα των 90s, οι σπουδαίοι Ride, αλλά και το next big thing του ευρωπαϊκού post-punk, οι Ολλανδοί Tramhaus.

Τέλος, το Σάββατο 29 Ιουνίου, στη σκηνή της Πλατείας Νερού, θα απολαύσουμε τον κορυφαίο τραγουδιστή του εγχώριου ροκ, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, σε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες μιας καριέρας που έχει ξεπεράσει τα 50 χρόνια!

