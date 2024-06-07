My man can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Δείτε το trailer

MY MAN CAN!

Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος επιστρατεύει για ακόμη μία φορά τη θετική ενέργεια και το χιούμορ του για να «δοκιμάσει» τις σχέσεις τεσσάρων νέων ζευγαριών!

Ο Γιώργος Π. και η Χριστιάννα, ο Χρήστος και η Έφη Α., ο Γιώργος Β. και η Βαρβάρα και ο Πέτρος και η Έφη Χ. έρχονται στο «MY MAN CAN!» για να ζήσουν την... εμπειρία των απίθανων δοκιμασιών, να κερδίσουν ένα ταξίδι στο Λονδίνο και γιατί όχι; Να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο: ένα αυτοκίνητο. Άραγε:

Θα καταφέρουν οι άντρες να συνδυάσουν ταχύτητα, δύναμη και ευκινησία για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά πάνω στο ειδικό στρώμα;

Θα βρουν τα κορίτσια με κλειστά μάτια όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στις γυάλες;

Τα κορίτσια βρίσκονται μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Πόσες μπάλες μπορούν να πιάσουν;

Ποιο ζευγάρι θα πιάσει πρώτο μία στερεωμένη κότα, που βρίσκεται πάνω σε ειδική κατασκευή, 5 φορές;

Τα Σαββατόβραδα μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

Δείτε το trailer:

Δηλώστε συμμετοχή:

https://mymancan.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.